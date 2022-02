Carrières Ducharme passe aux mains d'un entrepreneur en restauration

Les Carrières Ducharme, situées sur l'avenue Covey Hill à Havelock, tout près de la frontière américaine, passent aux mains du Groupe Atwill-Morin. Cet entrepreneur en restauration de bâtiments patrimoniaux en a fait l'acquisition après un an de pourparlers intensifs.

L'entreprise qui oeuvre dans le secteur de la construction autant résidentielle que commerciale depuis 60 ans, en plus d'exploiter des carrières de pierres naturelles tant au Canada qu'aux Étas-Unis, conservera son siège social en Montérégie, ainsi que ses 125 employés.

On y retrouve des installations qui permettent de produire et d'offrir des produits de pierre bruts, guillotinés et taillés sur mesure, des pierres concassées décoratives ou des granulats.

L'ex-président Serge Ducharme agira quant à lui à titre de conseiller spécial.

«Cette acquisition stratégique permet au Groupe Atwill-Morin de diversifier ses activités par l’ajout d’une entreprise réputée et bénéficiant d’une équipe autonome essentielle à la poursuite de son plan de croissance.» Matthew Atwill-Morin, président et chef de la direction du Groupe Atwill-Morin

L’exploitation des ressources continuera de se faire dans une perspective de développement durable.

Avec l’ajout du personnel de Carrières Ducharme, la grande famille du Groupe Atwill-Morin dépasse maintenant le cap des 800 employés réguliers, sans compter les emplois saisonniers, qui portent le compte à un peu plus de 1000 personnes.

La firme sera en mesure, avec ses sites de concassage, de taille et de profilage, de profiter d’une valeur ajoutée qui sera susceptible d’ouvrir de nouveaux marchés dans les États de la Nouvelle-Angleterre.

Elle pourrait donc atteindre, d'ici les trois prochaines années, le plateau des 200 M$ de volume d’affaires annuel.