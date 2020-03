Cas de COVID-19 à l'École d'éducation internationale de McMasterville

Un élève de l'École d'éducation internationale de McMasterville a été diagnostiqué positif au coronavirus dans les derniers jours. C'est ce que mentionne une lettre de la Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie, transmise par courriel aux parents par la Commission scolaire des Patriotes et dont nous avons obtenu copie.

On peut lire dans la lettre en question qu'à la suite d'une enquête, toutes les personnes ayant eu un contact étroit avec le cas ont été identifiées et que les mesures à suivre leur ont été transmises. On ignore l'âge de l'élève en question et s'il revenait ou non de l'étranger.

Les autres élèves et le personnel de l'école, qui n'ont pas été identifiés comme ayant eu un contact étroit avec le cas, ont aussi reçu une lettre et été avisés de la situation.

Une maman d'un élève qui fréquente l'école indique bel et bien avoir reçu un courriel, comme plusieurs autres parents sur les réseaux sociaux. Elle n'est toutefois pas inquiète outre mesure. Étant elle-même enseignante, elle rappelle qu'elle était au travail en début de semaine dernière, car il n'y avait pas raison de paniquer. Elle indique surveiller son adolescent quotidiennement pour l'apparition de symptômes.

La DSP ne confirme aucune de ces informations et ne dévoile jamais la provenance précise d'un cas. Elle indique communiquer seulement avec les gens concernés pour éviter de stigmatiser les personnes atteintes.

En date d'aujourd'hui, on dénombre 39 cas confirmés au Québec, dont 9 en Montérégie. Pour suivre la situation, visitez le site web du gouvernement du Québec.

Rappelons que pour éviter la propagation du coronavirus, les mesures d'hygiène suivantes, recommandées par la DSP, doivent être appliquées rigoureusement.



• Se laver fréquemment les mains au moyen de savon et d’eau (au moins 20 secondes) ou d’un désinfectant à base d’alcool.



• Si vous toussez ou éternuez, utilisez de préférence un mouchoir, jetez-le ensuite et lavez vos mains. Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez ou éternuez dans le pli du coude ou le haut du bras. Lavez vos mains ensuite.



• En date de 12 mars 2020, un isolement volontaire de 14 jours est recommandé à toutes les personnes qui reviennent de l’étranger. Cet isolement est obligatoire pour tous les employés de la fonction publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger.