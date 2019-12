Centre de Google en Montérégie: l'UPA exige une rencontre «rapide»

Les producteurs agricoles de la Montérégie se demandent plus que jamais pourquoi le gouvernement ne passe pas par la CPTAQ (Commission de la protection du territoire agricole) pour faire accepter le projet de vaste de centre de données de Google, à Beauharnois.

Rappelons que le projet de centre d'hébergement de données serait établi sur des terrains appartenant à Hydro-Québec mais à haut potentiel agricole estime l'UPA Montérégie.

Il s'agit d'un projet évalué à 500 millions de dollars qui serait à proximité du réseau hydroélectrique.

Le sujet a défrayé les discussions des producteurs et l'UPA Montérégie veut relancer la question au ministre André Lamontagne en marge du Congrès national.

Les réponses du ministre, selon l'UPA, sont jugées «insuffisantes».

Le premier vice-président de l'UPA Montérégie demande une nouvelle rencontre avec le ministre de l'Agriculture dans les meilleurs délais.

«Le gouvernement semble fonctionner à coups de décrets et bafouer les compétences de la CPTAQ. Il l'a fait dans le cas de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Nous ne sommes pas contre le projet mais on nous indique que la Ville de Valleyfield aurait un terrain qui répondrait aux critères de Google. Nous pensons que c'est une tendance inquiétante et nous voulons discuter avec M. Lamontagne»

-Jérémie Letellier, 1er vice-président UPA Montérégie