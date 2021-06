Centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu: L'Hôtel 54 démoli

L'ancien Hôtel 54 et plus récemment le restaurant Bouffe et Frissons, ainsi que le duplex voisin seront démolis pour faire place à un important projet immobilier dans le Vieux-Saint-Jean. Il comprendra 52 unités à louer près de la marina.

Le promoteur Immobilier Castco est maintenant propriétaire du terrain au coin des rues Richelieu et du Royal 22e Régiement, à l'entrée sud du centre-ville. Le chantier de 20 M$ devrait débuter au printemps pour être réalisé d'ici 2023, tout juste avant la revitalisation du secteur l'année suivante.

Le bâtiment comprendra des logements 3, 4 et 5 et demi, tout comme du stationnement souterrain. On retrouvera des penthouses au dernier étage, ainsi qu'une terrasse, un chalet urbain et un toit vert accessibles à tous les locataires.

Une consultation par écrit est prévue du 25 juin au 13 juillet en vue des dérogations au zonage nécessaires à la construction de la bâtisse de six étages. La grille d'usage permet de 4 à 16 appartements, mais pas au rez-de-chaussée. Les commentaires doivent être transmis par courriel à: greffe@sjsr.ca.

À terme, quelque 1100 nouveaux logements devraient être construits dans les prochaines années à Saint-Jean.