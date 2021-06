CHALEUR: Les élèves pourront retirer leur masque en classe dès mardi

Avec la canicule qui sévit, le gouvernement Legault donne de l'air aux élèves des écoles primaires et secondaires en zone orange qui pourront retirer leur masque en classe, à compter de mardi et jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Le ministre de l'Éducation a pris la décision en fin de journée lundi, en accord avec la Santé publique, alors que plusieurs jeunes ont suffoqué aujourd'hui. La température a atteint près de 30 degrés celcius dans certaines classes de Montréal.

Je sais que ça a été difficile aujourd’hui dans nos classes. En raison de la chaleur extrême, en plus de permettre les ventilateurs et climatiseurs, la Santé publique autorisera, dès demain et jusqu’à la fin de l’année, les élèves à retirer leur masque lorsqu’ils sont en classe.