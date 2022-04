Chambly améliore l'accès à ses loisirs et infrastructures de sports

Chambly veut faire bouger les citoyens, jeunes et moins jeunes et annonce plusieurs actions pour rendre le loisir et la culture plus accessible dès demain (11 avril). Entre autres, la carte Accès Chambly deviendra gratuite pour tous les citoyens

Elle permet d'avoir accès au Centre aquatique, à la bibliothèque notamment mais aussi au Complexe Isatis Sports et au Complexe Robert-Lebel.

Du même souffle, les activités de patinage libre et de bâton-rondelle deviennent aussi gratuites pour tous les citoyens.

«Les activités de loisirs et la culture ont des apports essentiels et indéniables dans la qualité de vie des citoyens. Il m'apparait évident que ces nouvelles actions permettront aux citoyens de se prévaloir de ces services et de participer activement à l'ensemble des activités offertes par la Ville»

Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly.

La Ville abolit aussi les frais de retards à la bibliothèque mais maintient les frais pour les livres perdus ou abîmés.

Rappelons toutefois que pour ceux qui ont déjà acheté la carte Accès, il n'ya uar pas de remboursement.