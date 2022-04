CHAMBLY: aménagement du nouveau jardin Boileau

À Chambly, le jardin Boileau sera aménagé ce printemps sur l'avenue Bourgogne pour rappeler le passé rural du site. Les travaux de 600 000$ vont durer quatre mois.

Des jardins rustiques à la française, un petit verger, ainsi qu'une aire de détente seront aménagés là où se trouvait l'ancienne maison construite par René Boileau, le député de Kent pour le Parti canadien à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, à la fin des années 1700. La formation politique est ensuite devenue le Parti patriote, 30 ans plus tard.

Son fils, qui portait le même nom, a également vécu dans cette demeure. Ce notaire a tenu de nombreuses assemblées politiques réunissant des patriotes. Sa fille, Émilie Boileau, était mariée à l'un des leaders du soulèvement de 1837, le docteur Timothée Kimber.

Jugé «irrécupérable», ce rare témoin de nos racines a été démoli en novembre 2018 par la Ville. Cette décision controversée avait d'ailleurs soulevé l'indignation de plusieurs résidents et élus. Aucune résolution pour autoriser sa destruction n'avait été adoptée par le conseil.

Deux ans plus tôt, une aide financière avait été offerte par le ministère de la Culture pour préserver et restaurer cet édifice patrimonial, qui avait déjà été habité par le chef et animateur Ricardo Larrivée. Il avait même été question de transformer la maison en bureau d'information touristique.

On y trouvera maintenant une placette, une galerie d’antan et un cadran solaire. Des modules d’interprétation rappelleront l’histoire du site et de la famille Boileau.

Il s'agit du projet de Karine Boulanger, intitulée Le jardin Boileau : entre le passé et le présent, qui a inspiré ce réaménagement dans le cadre du budget participatif 2020 pour aussi sensibiliser les visiteurs aux enjeux environnementaux actuels.