CHAMBLY: Deux visions s'affrontent à la mairie

A Chambly, la lutte pour le poste de mairesse se fera à deux: l'indépendante Alexandra Labbé, qui sollicite un deuxième mandat et Julie Daigneault, conseillère de Démocratie Chambly.

Il faut dire que les deux dernières années n'avaient rien de facile pour les élus et les citoyens, après la saga de l'ex-maire Denis Lavoie et de la mise sous tutelle de la Ville par la Commission municipale.

Alexandra Labbé avait d'abord été élue comme mairesse sous la bannière Démocratie Chambly, après la mise sous tutelle de la Ville de Chambly mais est devenue indépendante.

En dix ans, la Ville de Chambly s'est beaucoup densifiée, passant de 25 000 citoyens à 32 000 et les espaces verts sont de plus en plus rares.

Tant et si bien qu'un important développement domicilaire progresse, sur l'ancien club de golf du secteur du Bassin et qu'il y a des enjeux importants de circulation.

La mairesse sortante et Julie Daigneault nous parle de leur vision d'avenir à Chambly.

Quel avenir pour la Bennett-Fleet?

Il y a aussi l'épineux dossier du Programme particulier d'urbanisme du centre-ville, qui ne faisait pas l'unanimité au conseil et qui n'a pas été adopté, dans le dernier mandat.

L'autre dossier majeur qui rencontre de l'opposition est celui de l'avenir de l'ancienne usine Bennett Fleet: Groupe Sélection souhaitait en faire un important complexe en bordure de la rivière Richelieu alors que 5 conseillers de Démocratie Chambly croient qu'il faut examiner d'autres pistes pour revaloriser le site, qui est dans un état de délabrement avancé.

Courtoisie-L'ancienne usine désaffectée de la Bennett-Fleet

La relance de l'économie est aussi un enjeu de première importance.