Chambly gèle aussi ses taux de taxation pour 2021

Chambly suit la vague de plusieurs villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil et Brossard et décrète elle aussi un gel de taxe foncière pour 2021. Ça s'applique à toutes les catégories d'immeuble.

Le budget total adopté hier est de 50,6 millions de dollars. Le compte de taxes d'une résidence moyenne de 337 000 $ sera toutefois en hausse, à 2 676 $. L'écart fixe de 74 $ s'explique par l'augmentation des tarifs pour les services comme l'eau potable et les collectes des matières résiduelles, recyclables et organiques.

La mairesse, Alexandra Labbé, indique que l'exercice budgétaire a été réalisé de façon autonome par la Ville malgré la présence à distance de la tutelle, qui demeure seulement impliquée au niveau des ressources humaines.

« C'était important pour le conseil de soutenir la population dans cette période difficile. On l'avait vu venir [la hausse de 74 $] avec la crise du recyclage, on savait aussi pour nos renouvellements de contrat pour nos collectes de matière qu'on aurait un rattrapage au niveau des tarifs. [...] C'est vraiment un beau travail d'équipe, dans un esprit encore plus convivial et collaborateur que l'année dernière. » - Alexandra Labbé

Audrey Folliot, Bell Média. La mairesse de Chambly, Alexandra Labbé, élue en juin 2019.

L'aide de 2,7 millions de dollars reçue de Québec en raison de la pandémie aura assurément aidé à équilibrer le budget.

De ce montant, une enveloppe de 500 000 $ est consacrée à la relance post-COVID, notamment pour l'embauche d'un conseiller en développement économique. Ça devrait se faire autour de janvier.

Le plan triennal en immobilisations prévoit des investissements de 21,6 millions pour 2021, avec plusieurs subventions attendues pour les projets.

« La grande part de cette enveloppe s'en va vers la réfection des rues. On a un plan de remplacement pour les véhicules. Il y a des investissements aussi au niveau des bâtiments, l'annexe de la mairie. On a aussi des sommes qui sont prévues pour bonifier les services en ligne aux citoyens. [...] Un élément assez positif aussi pour les citoyens, c'est la poursuite de l'amélioration du réseau cyclable. » - René Gauvreau, directeur des Finances et trésorier de la Ville

La mairesse Labbé ajoute que la Ville veut aussi miser sur les loisirs, avec des réfections de parc et de terrains de soccer, l'aménagement du parc des Rapides et des achats en environnement, notamment pour l'écocentre.

Changement pour les collectes

À compter de janvier, plusieurs changements sont à prévoir à Chambly pour les collectes des ordures, encombrants, et matières organiques.

Le territoire sera scindé en deux secteurs, soit est et ouest, afin de faciliter le ramassage dans les temps. Le secteur ouest comprend toutes les adresses à l’ouest du boulevard Fréchette et au sud du boulevard De Périgny. Pour l'est, ce sont toutes les adresses à l’est du boulevard Fréchette et au nord du boulevard De Périgny, incluant les adresses sur ces artères.

La collecte des ordures sera faite le mardi aux deux semaines à l'année, et celle des encombrants tous les deux mois. Pour les matières organiques, la collecte sera uniquement réalisée de façon mécanique maintenant.

Les entrepreneurs avec qui elle fait affaire connaissent des difficultés de main-d'oeuvre, ce qui entraine des retards. La ville a donc modifié ses plans à l'occasion du renouvellement des contrats.