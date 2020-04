CHAMBLY: Le conseiller municipal Carl Talbot devient indépendant

Le conseil municipal de Chambly vit une sorte de transformation ces dernières semaines. Après la mairesse de Chambly, un conseiller municipal claque aussi la porte du parti Démocratie Chambly pour devenir indépendant.

Carl Talbot, conseiller du district du Canton ou district 1, a fait part de sa décision hier sur sa page Facebook. Il indique que pour lui, servir Chambly n'est pas une question d'allégeance politique et peut se faire avec ou sans parti.

Émotif en entrevue, le conseiller assure qu'il a longuement réfléchi ces dernières semaines avant de prendre cette décision difficile. Carl Talbot ajoute qu'il n'a rien contre le parti, et qu'il le fait pour lui et pour le bien commun, au bénéfice des services aux citoyens.

« Disons que c'est une différence de vision et de points de vue sur certaines façons de faire. Il n'y a pas de bon moment, c'est comme une séparation ou un divorce, à un moment donné, il faut quitter, simplement. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'assiettes qui vont voler ou quoi que ce soit, on n'en est pas là. On se serre la main et on passe à autre chose, simplement. [...] Il y a de bonnes personnes qui s'impliquent dans Démocratie Chambly, on est tous là au meilleur de nous-mêmes. On n'est pas moins amis pour autant. »

- Carl Talbot, conseiller municipal indépendant