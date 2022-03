CHAMBLY: les policiers démantèlent un important réseau de trafic

Depuis tôt ce matin, une cinquantaine de policiers de la Régie Richelieu Saint-Laurent, du Service de police de Longueuil et de la SQ mènent d'importantes perquisitions de différentes drogues en Montérégie pour mettre fin à un important réseau qui sévit dans le secteur de Chambly.

Les policiers sont donc à pied d'oeuvre depuis 5h30 dans quatre résidences situées à Chambly, Mont-Saint-Grégoire et Saint-Valentin, après avoir reçu de l'information du public, ces dernières semaines.

Deux hommes et trois femmes âgées entre 34 et 40 ans ont été arrêtés dans le cadre du «Projet Gazon» et seront accusés de trafic le 21 avril à Longueuil.

On ignore pour l'instant s'ils étaient connus des milieux policiers: aucune autre arrestation n'est prévue aujourd'hui.

Des quantités importantes à prévoir

Le capitaine Christian Cameron précise que d'importantes quantités sont à prévoir au terme de la journée: on parle d'au moins 1 kilo de cocaïne, des comprimés de métamphétamine et au moins 40 000$ en argent (provisoirement).

5 voitures ayant servi au trafic ont également été saisies, elles auraient servi au trafic de cocaïne, cannabis et des comprimés de métamphétamine.

D'ailleurs, si vous avez de l'information en lien avec ces importantes saisies ou le trafic sur le territoire, contactez la ligne Info-Crime au 450-922-7001 poste 399.