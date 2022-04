CHAMBLY: Marie-Laurence Desgagné candidate pour le PQ

Marie-Laurence Desgagné représentera le Parti Québécois dans la circonscription de Chambly aux prochaines élections générales, cet automne.

La candidature de la jeune femme de 22 ans a été officialisée lors de l'investiture, hier soir, au restaurant le St-Bazile, à Saint- Basile-le-Grand. Le chef de la formation, Paul Saint-Pierre-Plamondon était absent, aux prises avec la COVID.

La vie est parsemée d’espoir, d’épreuves et de surprises. Alex et moi venons chacun de tester positif à un test. Dans mon cas, je serai à l’écart pour les 7 prochains jours. Dans son cas, elle devra prendre ça plus relax pour les 9 prochains mois. Amenez-en des défis! ❤️💪😳 pic.twitter.com/a7X9j9emFc

Toutefois, le chef du Bloc Québécois et député de Beloeil-Chambly, Yves-François Blanchet, la députée sortante de Joliette, Véronique Hivon ainsi que les députés de Montarville, Stéphane Bergeron et de Saint-Jean, Christine Normandin, étaient présents pour l’occasion.

En plus d'être étudiante en droit à l'Université McGill, Mme Desgagné est présidente du Comité national des jeunes du PQ.

Elle en sera à sa deuxième expérience électorale. Elle s'était présentée pour le Bloc québécois dans Brossard - Saint-Lambert aux élections fédérales de septembre dernier.

«Pourquoi je me suis lancée en politique ? Pour le courage. Il faut avoir le courage de nos ambitions et de nos rêves. Nous, les Québécois, on a peut-être oublié, mais on est capables de grandes choses, il faut simplement avoir le courage de foncer pour les réaliser! »

Marie-Laurence Desgagné, candidate du PQ