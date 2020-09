CHAMBLY: Un sondage sur le réaménagement du parc des Rapides

Les citoyens de Chambly et de la région peuvent se prononcer à compter d'aujourd'hui sur le réaménagement du parc des Rapides. Un sondage est en cours pour cerner leurs attentes et préoccupations quant à la vocation de l'endroit et au projet qui sera réalisé.

Ce coup de sonde est la dernière étape avant qu'une décision officielle ne soit prise. Rappelons que près de 800 citoyens ont signé une pétition pour s'opposer au projet de revitalisation initial présenté au début de l'été.

La mairesse Alexandra Labbé assure que la Ville veut améliorer l'endroit sans le dénaturer. Comme la première consultation n'a pas eu l'effet escompté, elle souhaite maintenant donner la chance à tous de s'exprimer via ce sondage.

« On revient à la charge avec une consultation, je pense, plus adaptée. Le sondage pose des questions très larges, pour vraiment donner la chance aux citoyens de nous dire ce qu'ils veulent qu'on en fasse de ce magnifique parc. Le travail précédent n'est pas perdu. Je pense que l'idéation qu'on avait faite va pouvoir être utilisée dépendant des réponses qu'on aura eues. [...] Depuis le tout début, je pense que l'équipe des loisirs a bien identifié qu'on voulait garder ce caractère nature, on voulait rendre ce parc plus accessible, plus invitant et mieux aménagé selon les besoins des gens du secteur. » - Alexandra Labbé, mairesse

Les plans de préconception du projet seront modifiés à la suite des commentaires obtenus. Ces changements étaient inclus dans le contrat octroyé à la firme BC2 pour la préconception.

Le sondage est disponible sur le site web de la Ville ou au Pôle culturel en version papier jusqu'au 13 septembre.

BC2. Une vue aérienne des différents aménagements initialement prévus au parc des Rapides de Chambly.