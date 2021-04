Citoyens recherchés pour la Table sur l'avenir du parc Michel-Chartrand

Longueuil cherche des citoyens pour sièger à sa nouvelle Table de concertation sur la préservation du parc Michel-Chartrand. L'organisme Sauvetage Animal Rescue se demande si l'administration ne cherche pas à gagner du temps en vue des prochaines élections plutôt que d'agir immédiatement sur cet enjeu.

Un appel de candidatures de citoyens est lancé afin de trouver trois citoyens qui prendront part aux discussions.

Les citoyens qui souhaitent s’impliquer ont jusqu’au 9 mai pour soumettre leur candidature.

L’organisme Sauvetage Animal Rescue pourrait être appelée à participer en tant qu’invitée mais rappelons que le temps presse dans ce dossier alors que la demande de relocalisation a été refusée .

Les recommandations de la Table devront être soumises à la Ville à l’automne prochain.

Dici là, l'organisme Sauvetage Animal Rescue n'a encore relocalisé aucun des 15 cerfs qui devaient être sauvés, tel que ce qui était prévu dans le plan initial.

«N'importe quelle initiative citoyenne, municipale ou gouvernementale doit être saluée si elle comporte des solutions «moralement» viables. Par contre, on est très avare de commentaires du côté de la Ville, nous n'avons aucun retour également de la part du ministère de la Faune. On sent que l'on tente de lancer ça dans la cour de la prochaine administration. C'est comme si le statu quo, tranquillement pas vite, servira de moteur à la solution de l'abattage à l'automne. Nous disons simplement aux intervenants: venez dire rapidement ce que vous comptez faire pour que le processus s'accélère »

Éric Dusseault, directeur général Sauvetage Animal Rescue