Claire Charbonneau rejoint l'Équipe Andrée Bouchard en vue de novembre 2021

L'actuelle conseillère Claire Charbonneau sera candidate pour l'Équipe Andrée Bouchard dans le district 11 aux élections municipales de novembre 2021 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Conseillère depuis 2013 dans ce même district, elle sollicite un troisième mandat et elle avait brièvement remplacé Alain Laplante à la mairie, pendant sa suspension de 95 jours par la Commission municipale.

On se souviendra que lors de son bref passage en remplacement à la mairie, elle avait été victime de diverses menaces, ce qui l'amenait alors à quitter l'intérim.

La conseillère sortante affrontera le candidat d'Alain Laplante, Stéphane Bergeron, un ingénieur de projets au sein d'Hydro-Québec qui avait été annoncé le 10 février 2021.

Claire Charbonneau a occupé les fonctions d'agente vérificateur et d'agente de la gestion financière pour le ministère du Revenu du Québec pendant 10 ans.

Aujourd'hui, elle est toujours comptable pour l'entreprise familiale et a aussi siégé comme présidente au Comité des finances de la Ville.

Lors des dernières années, elle se dit particulièrement fière du réaménagement du Boisé Normandie, de l'ajout d'un panneau lumineux coin Pierre-Caisse et Choquette et de la la mise à niveau des équipements dans les parcs .

«Je souhaite collaborer à l'élection d'une première mairesse à la tête de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour amener le respect et l'ordre au sein du conseil avec tout le sérieux que ca impose et avec une équipe qualifiée pour mieux développer Saint-Jean. Les finances de la Ville vont toujours m'interpeller, comme élue. Dans les autres projets, l'urbanisation du boulevard Saint-Luc devrait se réaliser dans mon prochain mandat. Ca se fera en trois phases. Il va y avoir une étude de circulation pour l'intersection des rues Laberge et Berthier. L'autre point majeur est le 3e plan de conservation des milieux naturels et boisés qui est en préparation présentement.»

Claire Charbonneau, candidate et conseillère pour le district 11 de Saint-Jean-sur-Richelieu