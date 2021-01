Club de golf de Beloeil: procédure judicaire pour une reprise de la consultation

Un citoyen de Beloeil lance une procédure judiciaire pour obliger la Ville à suspendre le processus lié à la demande de changement de zonage du golf et carrément reprendre la consultation publique. Les élus de la Ville se rencontraient ce matin pour discuter de cette action.

Me Sébastien Dasylva, le requérant, juge que la consultation publique de la Ville a été bâclée et que les citoyens ont reçu des informations erronées.

Il ne réclame pas de dommages, mais simplement que tous les scénarios qui ont été mis sur la table (initialement par la Ville) soient couverts lors des consultations, à savoir le statu quo et le maintien du golf, le changement de zonage récréatif pour de l'habitation, l'expropriation ou «tout autre scénario» présenté par un citoyen via un mémoire.

Dans ce dossier, deux visions sur le long terme ont surtout été présentées sur la place publique jusqu'ici: celle de changer le zonage pour permettre la construction de condos d'Habitations Mont-Royal sur 5% de l'ensemble du site et celle du collectif «Sauvons le Club de Golf de Beloeil», à savoir que la Ville achète le terrain et en fasse un espace vert à 100%.

L'avocat souhaite ainsi que les rencontres aient lieu à nouveau et ultimement, espère une entente hors-cour avec la Ville.

« Il y a eu de graves erreurs commises et ça affecte grandement le sondage et son résultat. Quatre scénarios étaient présentés et il n'y avait aucune question dans le sondage sur le statu quo. Le scénario de l'expropriation a été saboté puisque l'on a présenté à la population des chiffres épeurants avec une indemnité qui ne tient pas compte de la réalité et du zonage actuel. On a permis aux gens de produire des mémoires, mais la Ville n'a permis de les rendre publics qu'après le sondage et que la consultation publique soit terminée. Le fait de tenir des consultations en virtuel rendait les choses plus compliquées. Je ne suis fermé à aucune proposition: je tends la main au conseil et je souhaite, comme citoyen, que toutes les options soient considérées. »

- Me Sébastien Dasylva, citoyen de Beloeil