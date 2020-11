Coco Frutti distribuera des centaines de repas gratuits aux plus démunis

La chaîne de restaurants déjeuner Coco Frutti fait sa part pour aider les plus vulnérables en ces temps difficiles. Sur quatre jours, la succursale de Saint-Hubert offrira à manger sans frais aux plus démunis.

Aujourd'hui, les employés s'impliquent bénévolement pour offrir des repas gratuits pour emporter à la succursale du 6250 boulevard Cousineau, à Saint-Hubert.

De 10h30 à 13h, cinq choix de repas seront disponibles chaque jour, par exemple deux oeufs avec un choix de viande, une omelette ou une crêpe.

Les gens qui souhaitent en bénéficier n'ont qu'à se présenter sur place. La chaîne vise à distribuer au moins 150 repas par jour.

« C'est tous ensemble, les propriétaires, les employés, le président qu'on a pris cette décision-là [de distribuer des repas]. Les propriétaires vont s'organiser avec le paiement de la nourriture. [...] On a toujours eu l'aide de la communauté à chaque ouverture de restaurant. On veut retourner l'aide qu'on a eue en offrant des repas gratuits. Par jour, on peut aller de 100 à 200, à 300, il n'y a pas de limites. On veut vraiment pouvoir aider les gens dans le besoin. »

- Sophie Patry, directrice des opérations de la chaîne Coco Frutti