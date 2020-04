Comment les personnes ont été infectées à la COVID-19 et dans quelles villes?

De quelle façon les personnes infectées à la COVID-19 l'ont été dans les dernières semaines? La Direction de la santé publique fournit de nouvelles données sur la localisation des cas et sur les modes de propagation.

On peut y apprendre que tel qu'appréhendé, la transmission communautaire gagne du terrain, d'où l'importance d'éviter les attroupements, de se rassembler en plein air et d'exercer la distanciation sociale.

La Montérégie compte 1108 cas de COVID 19, 61 personnes sont hospitalisées et il y a 11 décès depuis le début de la pandémie.

Les données sont maintenant disponibles par ville de la Montérégie en consultant la carte suivante et ces données seront mises à jour de façon régulière par la santé publique.

Par secteur, on dénombre 216 cas à Longueuil, 42 à Boucherville, 97 à Brossard et 53 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans les autres villes, il y a 27 cas à Chambly, 13 à Saint-Hyacinthe, 50 à Châteauguay et 16 à Mont-Saint-Hilaire.

Ce sont surtout les femmes montérégiennes qui sont touchées à 55% et les hommes à 45%.

Dans la région, on apprend aussi que 41% des personnes ont contracté le virus d'un proche testé positif, 30% en étant exposé à des voyageurs revenant de l'étranger et 29% par la transmission communautaire.

En comparaison, 679 personnes sont aussi hospitalisées au Québec, ce qui représentent 6% de tous les cas.

Direction de la santé publique de la Montérégie-La transmission communautaire gagne du terrain dans la région

Dans la région, les corps policiers passent en mode «contraventions et répression» avec des amendes variant de 1000$ à 6000$.

Une attention particulière est portée entre autres dans l'agglomération de Longueuil étant donné la progression rapide du nombre de cas.

Rappelons aussi que dans les dernières heures, un résident du CHSLD Gertrude-Lafrance a été testé positif à la COVID-19

Plus que jamais avec le congé de Pâques, la Direction de santé publique de la Montérégie vous demande d'éviter les rassemblements et de respecter la distanciation sociale.

Ca veut dire concrètement d'éviter tout rassemblement réunissant des personnes qui ne sont pas les occupants d'une même résidence et d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre

La directrice de santé publique, docteure Julie Loslier vous invite à privilégier le téléphone ou par le biais de Skype ou de FaceTime, particulièrement pour les aînés qui sont confinés et qui doivent vivre l'isolement.

Ottawa rappelait aujourd'hui qu'entre 11 000 et 22 000 Canadiens pourraient être emportés par le coronavirus, selon ses prévisions.