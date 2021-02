Complexe Johnson: des travaux de réfection sur les 6 prochains mois

C'est confirmé: les travaux de réfection du Complexe Johnson débuteront dans les prochains jours pour une durée de 6 mois. Le 23 septembre dernier, le Complexe avait dû être fermé en raison d'un affaissement de 3 têtes de pieux dans le garage souterrain.

Les commerces qui s'y trouvent ont dû se relocaliser pour la durée des travaux.

Pour l'instant, on ignore quel sera la coût de ces travaux, l'échéancier précis des différentes étapes et les interventions précises à faire sur le bâtiment pour en garantir la solidité.

Plusieurs des locataires du Complexe sont en télétravail pour l'instant et le restaurant Bâton Rouge de même que Chocolats Favoris ne sont toujours pas relocalisés.

Les équipes d’ingénieurs ont complété les analyses des éléments affectés.

Selon Alain Ouellette, consultant principal en construction, il fallait trouver une solution sécuritaire et définitive pour garantir la pérennité et la solidité de l'immeuble.

«Nous sommes heureux d’informer nos locataires et leurs clients que les travaux de réfection du Complexe Johnson sont maintenant en marche. Nous tenons à les remercier une fois de plus pour leur compréhension et leur patience, mais pour nous il était impératif de prendre tout le temps nécessaire pour arriver à une solution sécuritaire et définitive»

Alain Ouellette, consultant principal en construction