Conflit de travail à l'entrepôt Jean Coutu: 78 % votent pour la proposition

Le conflit de travail est terminé au centre de distribution de Jean Coutu à Varennes, en Montérégie. Les 680 travailleurs syndiqués ont accepté à 78% la proposition recommandée par les conciliateurs, après sept semaines de lock-out.

La nouvelle convention collective est d'une durée de 5 ans, rétroactive au 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024. Elle accordera notamment des augmentations de salaires rétroactives de 11 ou de 12,6 % sur cinq ans et permettra de limiter la sous-traitance.

Les trois anciennes classes salariales ont également été intégrées à la classe supérieure, qui est jumelée à une offre de formation de 1000 heures par semaine.

La présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu, Audrey Benoit, est satisfaite des gains obtenus, sans recul.

« Le respect de l'ancienneté en tout temps, au niveau des formations, on a réussi à aller chercher beaucoup. On a réussi à aller chercher beaucoup au niveau du changement de fonds de pension. On s'en va vers un régime où on aura plus une main mise sur ce qui se passe et on est très contents de ça. »

- Audrey Benoit