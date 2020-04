CONSTRUCTION: Bien des questions pour les futurs acquéreurs!

Même si la construction reprend dès lundi le 20 avril, bien des casse-têtes se posent pour les futurs acquéreurs de maison, de condos ou unités locatives qui doivent trouver une solution d’urgence pour être hébergé si leur unité n’est pas prête au 31 juillet prochain.

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec est soulagée de voir la construction reprendre mais entretient certaines craintes légitimes, dans les circonstances.

Rappelons que le gouvernement autorise les chantiers résidentiels dès le 20 avril et que les travaux autorisés sont ceux pour compléter la livraison d'unités prévues au plus tard le 31 juillet 2020.

En Montérégie, en avril, le taux d’inoccupation se situait à 1,7% mais la situation est plus critique dans certaines villes, notamment en lien avec l’incertitude liée aux délais de livraison.

Des milliers de personnes vivront donc cette attente en fonction des aléas de l’économie et des consignes sanitaires.

Qu’est-ce qu’il adviendra des locataires qui n’auront pas de pied à terre prêts à être habités en juillet?

La CORPIQ encourage certaines initiatives. Hans Brouillette est directeur des affaires des affaires publiques.

«La marge de manœuvre est réduite à 1,7% en Montérégie. Est-ce que les locataires quitteront à temps, nous craignons que des locataires restent après l’échéance du bail en temps requis, en attente de la livraison de leur unité… Les expulsions sont interdites. Il y a des exceptions pour les baux signés avant le 17 mars, le locataire pourra entrer dans son logement mais la Régie peut entendre les causes dans le cadre de différends. La bonne nouvelle est que l’APCHQ s’est entendue avec les hôteliers pour l’hébergement, il y a des logements à des fins touristiques ou des gites touristiques, qui risquent de ne pas être fréquentés en temps de crise. On sait que jusqu'ici, il y avait de l’hébergement «illégal» touristique : le 1 er mai, si vous voulez louer à des touristes, il y aura un nouveau cadre et des contrôles. Avec ce cadre, ca pourrait permettre de l'hébergement de familles, en attendant que les unités soient livrées»

Hans Brouillette, directeur affaires publiques CORPIQ