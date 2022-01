Construction en Montérégie: la meilleure année depuis 1987

Les nouveaux acheteurs de maison ne semblent pas freinés par les contrecoups de la pandémie en Montérégie et le taux directeur qui joue au yoyo. Plusieurs villes de moins de 100 000 habitants ont d'ailleurs connu une année record quant aux mises en chantier, l'an dernier.

Selon l'APCHQ, 2021 est au troisième rang de l'histoire depuis 1955 quant aux mises en chantier résidentielles au Québec.

Il y a toutefois des baisses marquées surtout dans le locatif à Saint-Jean-sur-Richelieu (-43%) et Saint-Hyacinthe (-11%), selon Paul Cardinal, directeur du Service économique.

Malgré la pandémie et les retards pour obtenir des matériaux de construction, il y a eu 67 962 mises en chantier au Québec, une croissance de 26 % par rapport à 2020, selon l'APCHQ.

Certaines villes de la Montérégie se sont démarquées en 2021 avec de fortes augmentations au général: c'est le cas de Marieville (+74 %), Sorel-Tracy (+71 %) et le secteur de Chambly qui fait très bien.

Paul Cardinal, directeur du Service économique de l'APCHQ explique pourquoi certaines villes de la région affichent un repli, qui risque de se poursuivre en 2022 en Montérégie.

Il faut dire que les maisons existantes sur le marché de la Rive-Sud sont de plus en plus chères et rares en raison de l'attrait des Montréalais vers les banlieues.

Selon Royal LePage, il fallait payer en moyenne 547 600$ pour une maison unifamiliale en 2021, en augmentation de 22% par rapport au même trimestre en 2020.

APCHQ