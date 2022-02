Consultation publique sur le réaménagement de la route 104

Le processus de consultation publique débute aujourd'hui sur le projet de réaménagement de la route 104, à La Prairie, entre l’autoroute 30 et Saint-Jean-sur-Richelieu. La démarche s’inscrit dans le cadre de la procédure accélérée d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.

Cet important projet permettra d’améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation sur un tronçon de 6 km. De deux voies contigües, cette route nationale passera à quatre voies divisées.

La configuration des accès des voies secondaires sera aussi revue afin de faciliter l’insertion des véhicules en provenance des routes locales.

Les citoyens et organismes peuvent partager leurs préoccupations liées à ce projet par l’entremise du Registre des évaluations environnementales du ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC).

«En 2018, je m’étais engagé à sécuriser la route 104 et, avec le dépôt de l’avis de projet, c’est mission accomplie. Les citoyennes et citoyens qui y circulent bénéficieront, à terme, d’une route plus sécuritaire et plus fluide. J’invite les résidentes et résidents du secteur à participer aux consultations. Le registre environnemental est la plateforme appropriée à utiliser, peu importe l’aspect qui les préoccupe.»

Christian Dubé, député de La Prairie et ministre de la Santé