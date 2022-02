Consultations publiques sur l'avenir de l'aéroport de Saint-Hubert

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et le député du Bloc Québécois, Denis Trudel, veulent connaître les préocccupations de la population et des gens d'affaires quant au développement futur de l'aéroport Montréal - Saint-Hubert (YHU).

Depuis quelques années, des citoyens sont préoccupés par le bruit occasionné et le développement futur de l'infrastructure.

Développement aéroport Saint-Hubert - Longueuil (DASH-L) a dévoilé l'an dernier les grandes lignes de son plan qui propose la bonification de vols régionaux et à destination d'autres villes canadiennes, mais aussi des vols internationaux offerts vers les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes.

[Communiqué] La mairesse de #Longueuil Catherine Fournier et le député Denis Trudel s’unissent pour la tenue d’une consultation publique concernant le développement de l’Aéroport Montréal – Saint-Hubert! Tous les détails : https://t.co/GJX7m8ZJgT pic.twitter.com/r6gklHIQsW

Les modalités de cette consultation publique seront dévoilées bientôt.

Elles viseront à permettre à toutes les parties de s'exprimer sur les enjeux, incluant les modifications réglementaires, les problématiques liées au bruit et les implications environnementales.

La mairesse reconnaît toutefois qu'il y a plusieurs enjeux d'acceptabilité sociale.

«Il faut trouver un moyen d'améliorer le vivre-ensemble entre l'aéroport et la population de la Rive-Sud, particulièrement chez nous, à Longueuil. Cet aéroport a une valeur symbolique importante pour notre communauté. Il s'agit du tout premier aéroport au Canada et nous pouvons en être fiers. Il y a toutefois un équilibre délicat à respecter dans le contrat social avec la population et en tant que mairesse, je dois mettre avant tout l'acceptabilité sociale comme condition aux projets de développement. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil