Contenants consignés acceptés dès juin, syndicats et détaillants furieux

Les épiceries, dépanneurs et autres commerces situés à l'extérieur de Montréal devront accepter les contenants consignés à compter du 8 juin. Pour la région de Montréal, le service reprendra le 22 juin. Bien qu'elle fasse plaisir à plusieurs, cette décision est déplorée par les détaillants et même certains syndicats, qui pourraient demander à leurs membres de refuser de les reprendre.

RECYC-QUÉBEC a annoncé ce matin qu'à partir de ces dates, tous les contenants devront être acceptés en magasin. La collecte avait repris progressivement le 11 mai dernier avec des mesures temporaires pour venir en aide aux brasseurs qui manquaient de bouteilles de verre.

Le gouvernement justifie sa décision par les conséquences économiques et environnementales liées à la reprise limitée des contenants.

La Fédération du commerce et la CSN saluent cette décision, alors que l'industrie brassicole tournait au ralenti en raison de la pénurie de bouteilles de bière brunes. C'était d'ailleurs pour les aider que la collecte avait repris progressivement le 11 mai. Ces bouteilles, produites au Québec, sont réutilisables de 15 à 20 fois avant d'être recyclées.

De son côté, le syndicat des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC), qui représente 35 000 employés des épiceries et détaillants, est furieux d'avoir appris la nouvelle dans les médias ce matin, sans avoir été préalablement consulté.

La porte-parole nationale, Roxane Larouche, indique que le syndicat compte exercer son droit de refus, et donc refuser d'accepter les contenants consignés en magasin. Elle affirme que la collecte extérieure fonctionnait très bien et que la reprise met les employés à risque au profit des brasseurs.

« Les brasseurs, eux, la pandémie et que nos travailleurs et les clients soient à risque, ça ne les dérange pas, en autant qu'ils puissent récupérer leurs bouteilles brunes pour produire de la bière et la remettre sur les tablettes, pour ne pas perdre la saison d'été. C'est ça qui les motive, et nous, on trouve ça déplorable. [...] La personne qui est à la caisse, qui passe d'une cliente qui arrive avec son épicerie à celui qui arrive avec la consigne... les contenants sont souillés de salive, en plus il y a ce risque-là, mais c'est surtout la distanciation de deux mètres. Les épiceries ne sont pas faites pour ça. »

- Roxane Larouche, porte-parole nationale des TUAC