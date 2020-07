Contrat de 415 M$ à Logistik Unicorp pour habiller les Forces armées

Logistik Unicorp signe un contrat de 415 millions de dollars sur 6 ans avec la Défense nationale, solidifiant un partenariat qui a déjà fait ses preuves depuis 25 ans. L'entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu coordonnera la production de vêtements et chaussures non opérationnels pour les Forces armées canadiennes.

On parle de production d'uniformes de service pour la Réserve, mais aussi de vêtements pour les Rangers canadiens et les Rangers juniors, ainsi que les cadets et pompiers civils, par exemple.

On ignore exactement combien de vêtements seront produits, alors que les militaires pourront commander en ligne selon leurs besoins, avec un système de points. La demande fluctue donc chaque mois, parfois avec des commandes en gros pour les bases.

« Environ 98 à 99 % des vêtements de ce contrat-là sont produits au Canada. C'est des uniformes de service, des uniformes de parade. On habille plus de 160 000 personnes à travers le Canada. C'est une gamme assez exhaustive de plus de 1 500 articles. - Karine Bibeau, vice-présidente des ventes de Logistik Unicorp

Pendant la COVID-19, Logistik a géré un contrat de production de blouses médicales et celles-ci ont été livrées directement aux bases militaires dont les membres étaient déployés pour aider dans le réseau de la santé.

Soutenir l'industrie locale

Le contrat contribuera à soutenir 4 500 emplois dans l’industrie du textile au Canada, alors que la production est faite à plusieurs endroits au Québec.

Dans sa chaîne d'approvisionnement, Logistik Unicorp a plus de 150 entreprises qui font des matières premières et une cinquantaine qui fabriquent les vêtements. Elle se réjouit que l'industrie canadienne du textile soit de plus en plus favorisée au profit de l'industrie internationale.

Logistik Unicorp travaille avec les Forces armées depuis 1996. Il n'y avait alors que 147 produits dans la gamme et la livraison directe au client n'existait pas.

« On est très heureux et honorés de ce contrat et prêts à relever le défi. On est prêt à amener ça à un autre niveau, avoir des textiles encore plus verts, des vêtements adaptés aux différents climats, côté technologique, avec l'intelligence artificielle, on fait des recherches. On veut soutenir l'industrie locale encore un autre vingt ans. » - Karine Bibeau, vice-présidente des ventes de Logistik Unicorp

Logistik Unicorp à Saint-Jean-sur-Richelieu.