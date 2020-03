Coranavirus: Simon-Pierre Savard-Tremblay veut rapatrier de jeunes Maskoutains

15 élèves et 3 professeurs de l'École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe sont actuellement pris au Sénégal et cherchent un vol de retour après un voyage humanitaire qui a débuté le 28 février dernier.

Le député de Saint-Hyacinthe-Bagot Simon-Pierre Savard-Tremblay veut avoir l'assurance du ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne qu'ils sont en sécurité et que rapidement, ils pourront revenir au Canada, dans un contexte de pandémie de coronavirus.

Son bureau est maintenant fermé pour des raisons de santé publique (comme bien d'autres services publics) mais lui et son équipe sont très présents au téléphone au 450-771-0505.

Quant aux jeunes de l'École Saint-Joseph, on ignore s'ils ont pu être en contact avec des personnes infectées par le coronavirus.

Ils devront toutefois passer par la quarantaine comme les autres voyageurs mais le temps presse selon M. Savard-Tremblay.

Selon lui, les parents des enfants sont inquiets, d'autant plus qu'il s'agit majoritairement de mineurs qui ne savent pas quand et comment ils vont revenir au Canada.

«Ce sont 15 jeunes de secondaire 3 à 5 qui sont en voyage humanitaire, j'ai personnellement écrit au ministre Champagne et c'est préoccupant puisque ce sont des mineurs. J'essaie d'obtenir un maximum d'informations sur leur situation. Il y a peut être une possibilité de noliser un vol pour eux? Il faut absolument mieux encadrer le prix des billets par une politique de contrôle des prix. 4000$ pour un aller-simple c'est beaucoup trop! Ca complique les possibilités pour les gens de revenir au Canada. Je vais m'assurer de veiller à faire un suivi dans ce dossier avec les jeunes»

M. Savard-Tremblay rapporte que le cas de ces jeunes «pris à l'étranger» ne sont pas des cas isolés: des gens de la circonscription tentent actuellement de revenir au pays et sont dans l'impossibilité de le faire.

On rapporte aussi d'autres cas en Montérégie, notamment à Saint-Jean-sur-le Richelieu où des Johannais soint coincés et demandent à être rapatriés.

Le Bloc Québécois demande maintenant à Justin Trudeau d'imposer 22 mesures pour les voyageurs à l'étranger, notamment l’interdiction des «déplacements vers l’étranger établis comme non-essentiels et l'obligation à un test de dépistage ou une quarantaine prescrite pour les citoyens rentrant au pays».

Pour l'instant aussi, les voyageurs Américains peuvent venir au Canada contrairement aux autres voyageurs étrangers, alors que l'on croit que le prochain foyer d'incubation pourrait bien être les États-Unis.

Il demande aussi un plan de contingence pour freiner l'épidémie par des contrôles «plus serrés et systématiques aux 4 aéroports» qui continueront de recevoir des vols internationaux, notamment celui de Montréal.

«Nous aimerions que les 22 mesures que nous proposons soient adoptées: les décisions de M. Trudeau arrivent tardivement. Une politique pour contrôler les prix des billets d'avion serait un bon premier pas. Pour la population, entre temps, nous continuons d'offrir des services même si le bureau doit être fermé. Nous mettons la priorité sur le rapatriement des gens qui sont pris à l'étranger, notamment les citoyens de la circonscription. Contactez-moi si tel est le cas et nous ferons le nécessaire. Si des gens ont des difficultés liées à l'assurance-emploi, c'est aussi un dossier prioritaire et on peut nous contacter au 450-771-0505.

Simon-Pierre Savard-Tremblay, député bloquiste Saint-Hyacinthe-Bagot