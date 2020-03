CORNAVIRUS: Des Johannais sont coincés à l'étranger

Des Johannais sont pris à divers endroits en Europe en raison du coronavirus et s'isolent tel que recommandé, ignorant quand ils vont pouvoir rentrer au pays. BOOM FM a pu parler à certains d'entre eux.

C'est le cas d'Andrée Barrière et son conjoint, qui sont confinés dans un appartement de Torremolinos, en Espagne. Ils étaient partis le 1er mars à bord d'un vol de Royal Air Maroc, alors que la pandémie de coronavirus n'était pas encore déclarée.

Andrée Barrière attend maintenant des nouvelles de son agence, Célébritours, pour savoir comment et quand son conjoint et elle pourront rentrer.

« Il y a des arnaques en ce moment. Il y a des prix exorbitants [de billets d'avion], et nous pouvons aussi être bloqués lors d'une escale. Si on nous place en quarantaine là-bas, ce n'est pas mieux. Pour notre sécurité, il vaut mieux attendre. »

La septuagénaire est toutefois rassurée par les mesures drastiques mises en place par les autorités espagnoles pour éviter la propagation de la COVID-19.

La plupart des lieux publics sont fermés et une femme de ménage nettoie leur appartement tous les jours, mais ce n'est pas tout.

« La police patrouille les rues pour ne pas qu'il y ait de rassemblements de personnes. Tous les restaurants et commerces sont fermés, sauf les pharmacies et épiceries. Il y a toujours des gants à notre disposition et pour certaines épiceries, nous ne pouvons entrer plus d'une personne à la fois. »

- Andrée Barrière