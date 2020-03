Coronavirus: Alloprof adapte ses services auprès des jeunes

Ce n'est pas parce que le coronavirus gagne en intensité que les jeunes du primaire et du secondaire à la maison ne peuvent pas mettre à jour leurs connaissances avec les services d 'Alloprof .

Avec les récentes annonces touchant les interdictions de fréquenter les écoles primaires et secondaires, cégeps, universités, la présence continue des adolescents et enfants à la maison peut représenter un casse-tête en terme de logistique pour les parents.

Pourtant, du lundi au jeudi de 17 h à 20h, des professionnels et professeurs d'Alloprof sont joignables tant par textos, qu'en ligne par le clavardage pour les multiples questions en sciences, français, mathématiques et nombre d'autres matières.

Il y a aussi des jeux, de la cyberrévision qui est possible pour les devoirs de même que des exercices de toutes sortes.

Via le téléphone, à Montréal, il faut composer le 514-527-3726 et ailleurs au Québec, c'est le 1-888-776-4455.

Au total, ce sont plus de 5000 contenus qui sont disponibles, fichiers pédagogiques, exercices interactifs et des applications ludiques et éducatives.

On peut aussi échanger avec un professeur par textos ou en ligne , avec une inscription.

À court terme, Alloprof n'envisage pas augmenter ses heures d'ouverture mais le porte-parole Alex Tanguay explique que de nombreuses ressources sont en place pour répondre aux diverses questions.

«Tous les services sont gratuits, nous assurons la continuité des services mais nous pourrions augmenter les heures d'ouverture si la demande est présente et si la fermeture des écoles se prolongeait. Alloprof est pleinement opérationnel, on peut joindre des enseignants à distance, c'est sécuritaire et ca permet aux jeunes d'être stimulés. Et les conseils sont valables autant pour les parents que pour les jeunes, nous avons des contenus amusants et qui permettent de renforcer des connaissances» Alex Tanguay, porte-parole Alloprof

Avec Montréal, la Montérégie est la deuxième région en terme de fréquence et de nombre d'appels à Alloprof.

Dans la région, on estime que plus de 10 000 élèves contactent le service annuellement mais ce nombre pourrait augmenter, selon l'organisme.

Alex Tanguay est toutefois formel: si vous avez des craintes quant à la réussite de vos jeunes du primaire ou du secondaire par rapport aux examens ministériels, il ne faut pas hésiter et contacter Alloprof.

«C'est très moderne comme façon de faire et ça peut «rassurer» les parents sur les examens à venir et éviter que les jeunes mettent une «pause» sur leurs apprentissages en classe. Sur notre site, les jeunes peuvent utiliser un numéro de texto et obtenir des questions à leurs diverses questions en mathématiques, français ou autres. C'est unique au Québec et c'est complémentaire à ce qu'offre notre réseau d'éducation, il faut s'en prévaloir.» Alex Tanguay, porte-parole Alloprof