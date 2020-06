CORONAVIRUS: Ce qu'il faut savoir ce dimanche 21 juin

BILAN

- La COVID-19 a fait 9 décès supplémentaires pour un total de 5 417 morts au Québec, une des plus faibles augmentations des dernières semaines. De ce nombre, 6 décès sont survenus dans les 24 dernières heures et 3 remontent à avant le 13 juin. On compte maintenant 54 766 cas confirmés de coronavirus (+92). Le nombre d'hospitalisations à diminué de 8, pour s'établir à 521, dont 61 sont aux soins intensifs (-1).

TOURISME

- Les Québécois pourront profiter de multiples rabais pour visiter la province cet été tel qu'annoncé le 11 juin, une mesure évaluée à 20M$. Déjà 100 forfaits Explore Québec sur la route sont disponibles dès aujourd'hui. Ils offrent un rabais de 25 % sur le prix de vente de forfaits par voie terrestre à destinations des régions. Quelque 80 Passeports attraits seront quant à eux en vente en ligne dès demain matin, 8h. Les Passeports réduisent le coût d'accès aux attraits avec un rabais de 20 % à l'achat d'un passeport pour deux attraits, de 30 % pour trois et de 40 % pour quatre.

Enfin, la carte annuelle de la Sépaq à 50 % de rabais pour accéder aux parcs nationaux sera aussi en vente demain matin 8h sur le site de la Sépaq. Elle offre aussi une nuité de camping gratuite. Rendez-vous au BonjourQuébec.com pour plus d'information. Une nouvelle vidéo promotionnelle a également été dévoilée.

« Je suis très fière de la façon dont les entreprises touristiques se sont mobilisées pour offrir aux Québécois des offres qui sont adaptées à tous les budgets, à tous les âges et à tous les goûts. Au fil du déconfinement, de plus en plus d'offres vont se déployer. Profiter de ces offres, c'est non seulement découvrir ou redécouvrir notre Québec, c'est aussi participer à notre relance. On va créer des retombées économiques partout sur le territoire. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme

CANICULE

- Les piscines publiques de plusieurs villes sont ouvertes en fin de semaine, notamment à Gatineau, Sherbrooke, Brossard et Montréal. Des mesures sanitaires sont mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19. À Montréal hier, il y avait de longues files d'attente par endroits.

- Les gens à la recherche d'air climatisé peuvent se rabattre sur les centres commerciaux qui sont maintenant accessibles partout dans la province.

- La consommation d'eau potable a atteint des sommets ces derniers jours partout au Québec en raison de la pandémie et de la canicule. Par exemple, les Montrélais ont consommé les 16 et 17 juin, l'équivalent de 483 piscines olympiques d'eau. C'est 59 de plus qu'à pareille date l'an passé, selon le Journal de Montréal. Un peu partout, les villes ont émis des interdictions d'arrosage de pelouses. Rassurez-vous, on ne prévoit pas de pénurie d'eau potable de sitôt même si les usines de traitement tournent à plein régime.

SANTÉ

- La COVID-19 rôde toujours au Québec, mais tout indique que l'épidémie est maîtrisée selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Les hospitalisations diminuent à vue d'oeil et le nombre de décès quotidiens également.

- Héma-Québec commencera cette semaine à vérifier la présence d'anticorps dans le sang pour avoir une meilleure idée de la proportion de la population qui a eu la COVID-19 sans symptômes. Le sang de 6 500 personnes de partout au Québec, mais surtout de Montréal, sera testé, selon le Journal de Montréal. Les premiers résultats devraient arriver au début juillet. Les experts ne s'entendent toujours pas à savoir si les anticorps protègent ou non d'une éventuelle réinfection ni pour combien de temps.

DÉCONFINEMENT

Plusieurs mesures de déconfinement entrent en vigueur demain, le 22 juin, partout au Québec ou sur le territoire du Grand Montréal. Évidemment, des mesures sanitaires seront en place pour assurer la sécurité de tous et pour limiter la propagation du virus.

- Les rassemblements intérieurs de 50 personnes et moins seront permis dans certains lieux publics. La distance de 1,5 mètre entre les personnes s’appliquera dans les lieux où les personnes sont assises, relativement immobiles et parlent peu ou pas, comme les salles de spectacle.

- Les rassemblements intérieurs de 10 personnes et moins seront aussi permis dans le Grand Montréal, dans la municipalité régionale de comté de Joliette et à l’Épiphanie.

- Les gyms, cinémas, arénas, piscines publiques, plages et lieux de cultes pourront également réouvrir partout au Québec.

- Les garderies à l'extérieur des zones chaudes pourront également recevoir 100 % du nombre maximal d'enfants indiqué à leur permis dès demain. Les enfants n'ont plus l'obligation, entre eux et avec leur éducateur, de respecter la distanciation. Pour le Grand Montréal et la MRC de Joliette, les ratios réguliers devraient revenir en vigueur le 13 juillet.

- Les restaurants rouvrent également demain dans le Grand Montréal, tout comme les aires de restauration dans les centres commerciaux et les camps de jours partout au Québec.

INTERNATIONAL

- Le président américain Donald Trump a organisé son premier rassemblement partisan depuis le début de la pandémie hier, à Tulsa, en Oklahoma, en vue d'être réélu pour un deuxième mandat. Quelque 20 000 personnes étaient attendues à ce rassemblement controversé dans le contexte de crise sanitaire, mais de nombreux gradins étaient vides.

THE SILENT MAJORITY IS STRONGER THAN EVER BEFORE! #MAGA pic.twitter.com/AoIcroQUQd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2020

Les États-Unis est le pays qui compte le plus de morts de la COVID-19. Malgré cela, M. Trump a demandé à ses autorités sanitaires de « ralentir le rythme du dépistage de la COVID-19 parce que cela provoquait une augmentation du nombre de cas détectés ». Six membres de son équipe de campagne ont contracté le coronavirus.

- On déplore plus de 464 000 morts liés à la COVID-19 à travers le monde, alors que 8,8 millions de personnes ont contracté le virus, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Le joueur de centre des Maple Leafs, Auston Matthews, a reçu un diagnostic positif au coronavirus, selon le Toronto Sun et le Toronto Star. L'équipe a refusé de commenter. Selon le Sun, l'attaquant de 22 ans s'est placé lui-même en quarantaine chez lui, en Arizona.

- Les amateurs de soccer seront gâtés en France. Les dirigeants ont annoncé qu'ils permettront aux partisans d'accéder aux stades à compter du 10 juillet. La capacité maximale sera d'abord de 5000 places et ça pourrait augmenter d'ici la fin du mois de juillet.

- Le Grand Défi Pierre Lavoie se poursuit pour une dernière journée aujourd'hui, en mode pandémie. Pierre Lavoie doit arriver à Montréal cet après-midi, après avoir quitté Saguenay vendredi matin. Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a pédalé avec lui hier. Vous pouvez encore y participer jusqu'à minuit ce soir en enregistrant vos distances à pied ou à vélo sur l'application mobile « 1 million de KM Ensemble», alors que le million de kilomètres souhaité a déjà été fracassé.