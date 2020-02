Coronavirus: des craintes chez les producteurs de porcs de la région

L'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine génère bien des craintes chez les producteurs de porcs de la Montérégie, qui ont vu le prix par tranche de 100$ de viande chuter de façon importante.

Au 12 février en fin d'après-midi, le décompte était de 1118 décès à l'échelle planétaire dont 44 000 cas en Chine et il était toujours impossible de prédire la fin de l'épidémie

On peut d'ailleurs suivre en temps réel la propagation et les foyers de contamination en suivant cette carte détaillée.

Les Éleveurs de porcs du Québec et ceux de la Montérégie ont des craintes très légitimes quand au prix du porc qui chute, le traitement des conteneurs arrivant du Canada et d'ailleurs qui est fortement au ralenti.

Plus de 26 000 emplois sont liés à la production de porc dont plusieurs milliers en Montérégie.

Selon François Nadeau, président des Éleveurs de porcs de la Montérégie, le prix pour 100 kilos de viande a diminué en raison du ralentissement de l'économie chinoise mais on ignore quand ce prix se stabilisera.

«Avec le coronavirus en cours, il y a des problèmes de logistique dans les transports de marchandises, plus de personnes sont en confinement et donc c'est difficile pour les exportations de porcs. Il y a deux semaines, le prix fixé était à 185 dollars le 100 kilos de viande de porc et nous sommes à près de 158$ pour cette même quantité. Nous avons pas d'indicateur, pour l'instant, à quand une reprise et un rehaussement des exportations»

-François Nadeau, président des Éleveurs de porcs Montérégie.