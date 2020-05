CORONAVIRUS: L'UMQ lance un Plan de relance économique municipal

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) propose un plan étoffé pour relancer l'économie du monde municipal une fois la crise passée. Les impacts diffèrent d'une ville à l'autre et d'une région à l'autre, mais toutes souffrent de la pandémie de coronavirus.

Ce Plan de relance économique municipal comprend 28 mesures qui se déploient en quatre grands axes d'interventions prioritaires. Il y a le développement durable, la mise en chantier des projets d'infrastructures, la vitalité des municipalités et des régions et le soutien aux commerces et entreprises. Le plan comprend des mesures applicables durant la crise de la COVID-19, pendant la relance et au moment de la stabilisation.

Il faut savoir que plusieurs municipalités peinent à boucler leur budget en raison de baisse de revenus de taxes et de revenus du transport en commun. Plusieurs entreprises sont aussi à risque de fermer pour de bon et l'industrie touristique, à l'arrêt, représente des entrées d'argent importantes qui seront absentes pour d'autres.

Québec et Ottawa devront bien sûr s'impliquer dans cette relance, croit la présidente par intérim de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

« Il faut essayer de faire plus simple, de mieux faire les choses, entre autres avec des programmes qui sont déjà existants, juste accélérer certains projets qui sont déjà prêts, mais où il fallait attendre plusieurs autorisations. Ce qui est extrêmement important, c'est de trouver un équilibre entre les petits et les gros projets. Si on veut pouvoir partir l'économie du Québec sur l'ensemble de son territoire, il faut penser autant à la grande entreprise qu'à la plus petite entreprise. » - Suzanne Roy, présidente par intérim de l'UMQ

Des impacts jamais vu

Les impacts économiques de la crise actuelle, liés à la fermeture de la frontière canado-américaine, à la fermeture généralisée des entreprises et des

commerces non essentiels ainsi que l’arrêt des chantiers de construction, sont importants.

On note une hausse du taux de chômage, des pertes de salaires de 9,3 milliards de dollars et une baisse des exportations de plus de 40 % en Amérique du Nord, selon l'UMQ.

Parmi les mesures proposées, on note le financement des coûts d’opération du transport collectif, la mise en place d’un programme de soutien au loyer, un programme dédié aux festivals et événements municipaux, accélérer le branchement des régions à Internet et la création d'une plateforme transactionnelle pour favoriser l’achat local, régional et national afin de compétitionner les géants tels que Amazon.

Divers organismes partenaires ont travaillé avec l'UMQ à l'élaboration du Plan, comme l'Alliance de l’industrie touristique du Québec, le Conseil québécois du commerce de détail et la Fédération des chambres de commerce.

La présidente par intérim de l'UMQ, Suzanne Roy, croit que la crise va changer nos façons de faire pour le mieux. Elle se rappelle d'ailleurs la crise du verglas de 1998, qui avait amené une plus grande solidarité dans la province.

Par ailleurs, l’UMQ offrira trois webinaires gratuits pour ses membres dans les prochaines seamaines, en lien avec les mesures abordées dans le plan.