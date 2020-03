CORONAVIRUS: Un élève de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme atteint

Un élève de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme, à Saint-Hyacinthe, est atteint de la COVID-19. Une porte-parole de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSH) a confirmé avoir avisé les parents et le personnel samedi.

La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe a transmis à tous les parents et le personnel de l'école secondaire, à risque ou non d'avoir contracté le virus, une lettre provenant de la Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie.

Cette lettre indique qu'un élève de l'établissement a été confirmé comme étant atteint du virus. On ignore toutefois s'il s'agit d'un adolescent ou d'une adolescente et si il ou elle revenait ou non de voyage. La missive est presque identique à celle envoyée aux parents de l'École d'éducation internationale de McMasterville, qui compte aussi un cas confirmé.

Comme c'est le cas chaque fois, la DSP a mené son enquête et les personnes susceptibles d'avoir eu un contact étroit avec la personne atteinte en ont été informées et les mesures à suivre leur ont été transmises. La CSSH travaille en étroite collaboration avec la santé publique pour identifier toutes les personnes susceptibles d'avoir fréquenté l'élève durant la période de contagion. Les parents de tous les élèves de l'école ont été informés de la présence du cas, même s'ils n'étaient pas à risque de contracter la COVID-19.

Cependant, il est demandé de surveiller l'apparition de symptômes comme la fièvre, la toux ou des difficultés respiratoires jusqu'au 26 mars inclusivement. Si ces symptômes apparaissent, il faut contacter la ligne Info coronavirus au 1 877-644-4545.

Pour suivre la situation du coronavirus au Québec et connaître toutes les mesures à prendre pour éviter la propagation, visitez le site web du gouvernement du Québec.