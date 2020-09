Costco pour l'entreprise, un nouveau concept offert à Saint-Hubert

Le tout nouvel entrepôt Costco pour l'entreprise, situé sur le boulevard Cousineau à Saint-Hubert en Montérégie, a officiellement ouvert ses portes à 7h ce matin. C'est l'ancien entrepôt traditionnel qui a été transformé, alors qu'il devait initialement être laissé vacant en raison de l'ouverture de celui de Saint-Bruno-de-Montarville.

Le nouveau Costco pour l'entreprise, inauguré officiellement ce matin, est un magasin de 132 000 pieds carrés, qui se veut un guichet unique pour les entrepreneurs. Il y a des articles en plus grande quantité et des heures d'ouverture adaptées, soit du lundi au samedi, de 7 h à 18 h, et le dimanche, de 9 h à 18 h. C'est ouvert aussi au grand public, donc à toute personne qui détient une carte de membre.

« C'est pour combler des besoins au niveau des entreprises, une facette un peu qu'on a délaissée au fil des années. 70 % de nos produits qu'on retrouve sont différents de ce qu'on retrouve présentement dans un Costco traditionnel, donc des formats plus gros, des articles différents. [...] Contrairement à un entrepôt traditionnel, on n'a pas de pharmacie, on n'a pas de centre du pneu. Par contre, ce qu'on a modifié, on a une chambre réfrigérée pour avoir plus de produits comme des fruits et légumes, viandes, produits laitiers et autres. Elle fait 12 000 pieds carrés. » - Sébastien Côté, directeur du Costco pour l'entreprise de Saint-Hubert

Un service de livraison porte-à-porte le jour suivant est également offert dans un rayon de 25 kilomètres, mais seulement pour les entreprises, pas pour les particuliers. Les commandes peuvent être passées sur une plateforme web et toutes celles faites avant 15h seront livrées le lendemain. Le site web a été lancé la semaine dernière et déjà, il y a beaucoup de commandes, selon le directeur.

Confiants du succès

L'arrivée de ce nouveau magasin a mené à la création de 150 emplois locaux, qui ont tous été comblés. Le directeur n'exclut pas qu'il pourrait y avoir d'autres embauches selon le succès du concept.

Malgré la pandémie et la popularité grandissante du télétravail, Sébastien Côté n'est pas inquiet pour la rentabilité du magasin avec ce nouveau concept. Les produits qu'on y trouve sont surtout destinés aux bureaux, aux restaurants, aux épiceries et aux dépanneurs, notamment des aliments en gros, des accessoires de cuisine et des produits de nettoyage pour usage commercial, ainsi que des produits pour le service du café.

« On est confiants d'avoir un très bon succès. On a 3 200 produits et on a de très bons prix sur nos articles, très compétitifs. Même dans un climat comme on vit actuellement, c'est sûr que les entrepreneurs, les entreprises et la restauration sont capables d'avoir des produits de qualité avec de meilleurs prix, on est confiants d'avoir une bonne réception et les gens seront contents d'économiser. » - Sébastien Côté, directeur du Costco pour l'entreprise de Saint-Hubert

C'est le deuxième magasin du genre au pays, après celui installé à Scarborough, en Ontario, depuis mars 2017. Costco Wholesale compte en ouvrir d'autres au Québec dans la prochaine année. L'entreprise a refusé de nous dévoiler les investissements faits dans le nouvel entrepôt.