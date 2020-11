Coup d'envoi pour la maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu

C'est la première pelletée de terre aujourd'hui en vue de la construction d'une nouvelle maison des aînés de 192 places à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui devrait ouvrir à l'automne 2022.

Elle sera située à proximité du CHSLD Gertrude-Lafrance, sur le boulevard Saint-Luc et sera constituée de 16 unités de vie de 12 places chacune. L'annonce d'aujourd'hui semble donc respecter les échéanciers dévoilés lors de l'annonce du projet, en février dernier.

Les places se déclineront en chambres individuelles avec toilette et douche adaptée. Les locataires seront regroupés en fonction de leurs caractéristiques et leurs intérêts: par exemple, les gens ayant des problèmes cognitifs seront ensemble et ceux qui ont des limitations physiques seront dans leur unité.

Il s'agit d'un projet de 88,9 millions de dollars $ et la Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Il y aura des espaces intérieurs et extérieurs conviviaux et on s'assurera d'en faire un milieu sécuritaire, pour éviter la contagion à la COVID-19.

Le gouvernement insiste aussi sur le fait qu'il y aura des espaces communs pour accueillir les proches pour les aider à briser l'isolement.

« Cette nouvelle maison des aînés représente un gain important pour les personnes aînées de notre région ainsi que pour leur famille. Par la réalisation de ce projet, votre gouvernement démontre, une fois de plus, que l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées est une priorité. Ce projet résulte d'un engagement historique qui contribuera à changer les choses de manière durable, et à mieux répondre aux besoins de la communauté. » - Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie



Dans le cadre de cette grande transformation, le gouvernement s'engage à construire plus de 3 400 places sur l'ensemble du territoire du Québec. Le gouvernement du Québec s'est déjà engagé à livrer 2600 places dans ces maisons d'ici 2022 pour un investissement global de 2,1 milliards.