Couvre-feu: des barrages policiers en fin de semaine sur la Rive-Sud

Les corps policiers de la Montérégie effectueront des barrages policiers sur le territoire en fin de semaine pour faire respecter le couvre-feu. Une opération est notamment prévue dès 20h15, ce soir à Longueuil.

Il faut ajouter que les patrouilleurs surveilleront aussi la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et l'alcool au même moment.

C'est une directive émise par le ministère de la Sécurité publique.

Le sergent Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec explique qu'aucune ville plus précise n'est ciblée et qu'il faut même s'attendre à des barrages ailleurs au Québec (zone rouge ou orange), notamment dans la région métropolitaine.

Les contrôles se feront de façon concertée avec les corps municipaux et porteront aussi sur d'autres infractions au Code de la sécurité routière.

La police de Châteauguay l'a fait hier sur son territoire ce soir et reprend de plus belle l'opération ce soir et demain à 20h.

Les récalcitrants ou personnes qui n'ont aucune justification s'exposent à des amendes de 1000$ à 6000$.

Comme l'indique la porte-parole de la police de Chateauguay, Jenny Lavigne, hier la majorité des conducteurs interpellés avaient des raisons valables d'êtres présents à l'extérieur.

«Somme toute, les gens comprennent les consignes mais il faut espérer que ca se poursuive puisqu'il y a des amendes importantes qui sont associées. Hier, 44 conducteurs ont été interpellés, et il n'y a eu qu'un seul constat d'infraction qui a été émis. Le barrage nous permet aussi de vérifier les capacités affaiblies de toutes sortes. Dans ce cas, aucun constat n'est émis mais d'autres vérifications seront faites en fin de semaine» Jenny Lavigne, porte-parole Service de police Châteauguay

Des contrôles à Saint-Jean-sur-Richelieu

À Longueuil, le Service de police se prépare déjà en vue de ce soir. Il y aura aussi des contrôles sur certaines artères à Saint-Jean-sur-Richelieu, des policiers en surplus seront en poste.

Dans la dernière semaine, l'agente Stéphanie Nolin recense 35 constats en lien avec le couvre-feu à Saint-Jean. La semaine précédente, c'était 18.

Même chose à la Régie Richelieu Saint-Laurent qui tiendra des contrôles fixes et aléatoires à des endroits stratégiques durant cette période.

Notons toutefois que la consigne sur les rassemblements illégaux, cependant, ne semble pas poser problème, selon les intervenants sondés.