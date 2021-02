Couvre-feu: les policiers de Châteauguay serrent la vis

Le Service de police de Châteauguay serre la vis et érigera des barrages routiers ce soir, demain et le 6 février pendant le couvre-feu, de 20 h et 5 h. Évidemment, le Service se garde de préciser dans quel secteur du territoire desservi les barrages seront déployés.

Depuis l’instauration du couvre-feu, les policiers du Service ont intercepté 1484 véhicules et ils ont remis 50 constats d’infraction pour le non-respect des consignes.

Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1000$ à 6000$ s'ils sont incapables de justifier adéquatement leur sortie de la résidence.

Les policiers ont déjà été très visibles sur l’ensemble du territoire de Châteauguay, Beauharnois, Léry et Saint-Isidore mais intensifent leur présence.

Sans parler de problématique particulière et ciblée, le Service de police souhaite surtout faire comprendre aux citoyens concernés qu'il faut des justifications précises et documents pour pouvoir circuler entre ces heures.

Si vous devez être à l'extérieur pour des raisons professionnelles, le gouvernement a publié une Attestation de l'employeur que votre employeur peut remplir.

D'ailleurs, contrairement à certaines croyances, le déconfinement partiel de certains secteurs de l'économie annoncé lundi n'équivaut pas à un assouplissement de l'application u décret sur le couvre-feu en zone rouge.

Jenny Lavigne est porte-parole du Service de police de Châteauguay.