COVID-19: 225 nouveaux cas en une semaine en Montérégie

La Montérégie a enregistré 225 nouveaux cas positifs de la COVID-19 dans la dernière semaine, un nombre plutôt important attribuable notamment à ces fêtes d'adolescents dans les municipalités de Saint-Chrysostome et Mercier.

C'est d'autant plus préoccupant que 99 de ces cas se trouvent dans la MRC de Roussillon, où se situe notamment la Ville de Mercier, frappée après des partys d'adolescents dans la municipalité voisine de Saint-Chrysostome. Le premier ministre François Legault a d'ailleurs demandé hier aux Québécois de s'abstenir de faire des fêtes de plus de 10 personnes, ce qui est toujours interdit.

Le maire de La Prairie, ville située elle aussi dans le Roussillon, salue l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés à partir de samedi.

Donat Serres croit que cette obligation était nécessaire, alors que les impacts économiques d'un autre confinement seraient importants. Quelques commerces de La Prairie n'ont toujours pas rouvert en raison des consignes strictes, et au moins un a dû fermer définitivement.

« Il faut avoir une conscience sociale et tout le monde doit prendre sa responsabilité, être solidaire. On sait que le nombre de cas est en augmentation dans les derniers jours et ça, c'est inquiétant. On ne veut pas revivre un deuxième confinement. » - Donat Serres, maire de La Prairie

L'agglomération de Longueuil suit avec 38 nouveaux cas, suivie de Beauharnois-Salaberry avec 19 et Vaudreuil-Soulanges avec 18. On en compte 14 dans la MRC du Haut-Richelieu dans les 7 derniers jours et moins de 5 dans la MRC des Maskoutains.

La Montérégie enregistre un total de 8 171 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le cap des 600 décès a également été franchi en fin de semaine.

Le premier ministre François Legault passera d'ailleurs la journée à Saint-Jean-sur-Richelieu pour rencontrer les présidents-directeurs généraux des trois CISSS de la région et les élus régionaux, en compagnie du ministre de la Santé Christian Dubé et du député de Saint-Jean, Louis Lemieux.

Dépistage mobile à Longueuil

Une unité mobile de dépistage de la COVID-19 est en place aujourd'hui et demain pour les résidents de l'arrondissement du Vieux-Longueuil.

C'est sans rendez-vous de 10h à 15h au stationnement du Cégep Édouard-Montpetit, au 945 chemin de Chambly. Ça s'adresse surtout aux gens qui ont des symptômes ou qui ont été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif.

Toutefois, personne ne sera refusé, selon le CISSS de la Montérégie-Est, alors qu'on sait que plusieurs personnes sont asymptomatiques.

Si vous n'êtes pas résidents du Vieux-Longueuil mais que vous avez besoin de subir un test de dépistage au coronavirus, vous pouvez prendre rendez-vous pour vous rendre dans une clinique désignée en appelant au 1 877 644-4545.

Sainte-Catherine ferme temporairement son camp de jour

Après Granby, c'est au tour de la Ville de Sainte-Catherine de fermer son camp de jour temporairement en raison d'une éclosion de COVID-19.

Deux personnes ont été déclarées positives dans les derniers jours. La Ville préfère ne pas spécifier s'il s'agit d'enfants ou d'adultes par souci de confidentialité.

Le camp est fermé d'aujourd'hui à vendredi de manière préventive et tous les animateurs seront dépistés. Toutes les personnes ayant pu être en contact avec les cas ont été avisées et sont en isolement. La Ville a également désinfecté les lieux du camp.

L'enquête de la santé publique n'est pas terminée, mais celle-ci estime que le risque de transmission demeure faible pour la majorité des enfants.

Les parents des enfants inscrits pour la semaine seront remboursés.