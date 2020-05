COVID-19: 36 victimes au Centre d'hébergement René-Lévesque de Longueuil

Le Centre d'hébergement René-Lévesque de Longueuil arrive au premier rang des établissements comptant le plus de décès en Montérégie. Il a fait 36 victimes de la COVID-19 depuis le début de la crise, selon les derniers chiffres dévoilés par Québec ce matin.

On y compte toutefois maintenant moins de 15 % de cas positifs, avec 24 personnes atteintes. C'est suivi du CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf, à Saint-Lambert, et du CHSLD des Seigneurs à Boucherville, avec 12 et 11 morts respectivement.

32 établissements sont toujours en situation critique au Québec, soit dans la zone rouge, avec 26% et plus de résidents atteints sur le nombre de lits occupés. Le CHSLD Henriette-Céré, à Longueuil, et celui des Seigneurs à Boucherville sont de ce nombre.

Deux autres établissements de la Montérégie sont actuellement sous haute surveillance dans la zone orange, avec de 15 à 25 % de cas confirmés parmi leurs résidents. C'est notamment le cas du CHSLD Champlain de Brossard, qui 17 résidents infectés actuellement et déplore 8 décès.

Enfin, dans la catégorie sous surveillance et classées jaunes, avec moins de 15 % de cas toujours actifs actuellement, il y a notamment le CHSLD Valéo de Saint-Lambert, le Manoir Harwood à Vaudreuil-Dorion et le Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe.

La bonne nouvelle, c'est qu'en Montérégie-Est, 11 des 16 centres d'hébergement publics n'ont eu aucun cas confirmé depuis le début de la pandémie. Du côté de la Montérégie-Ouest, à ce jour, il n'y a toujours pas de cas positif confirmé dans aucun des 11 CHSLD publics.

En date de mercredi, plus de 2 000 Québécois ont été emportés par la COVID-19 dans nos résidences pour aînés. Consultez la liste complète des établissements touchés ici.