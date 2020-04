COVID-19: 5 résidences en Montérégie ont plus de 25% d'aînés atteints

La situation est de plus en plus critique dans les CHSLD et résidences pour aînés de la Montérégie, alors que le nombre de résidents atteints de la COVID-19 se multiplie, tout comme le nombre de travailleurs infectés.

On compte maintenant cinq résidences pour aînés classées rouge dans la région, soit des établissements comptant plus de 25 % de leurs patients infectés.

C'est le cas de la Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu - soins palliatifs, de la Résidence Notre-Dame-de-la-Victoire à Saint-Hubert, du CHSLD Valéo à Saint-Lambert, du Manoir Harwood à Vaudreuil-Dorion et de la Résidence Quatre Saisons - Académie, à Valleyfield.

Le CISSS de la Montérégie-Centre nous confirme que le secteur soins palliatifs de la Résidence Saint-Jean est d'ailleurs fermé depuis quelques jours en raison de l'ampleur de l'éclosion.

Le président-directeur général du CISSS, Richard Deschamps, explique toutefois que tout est mis en place pour assurer le bien-être des usagers.

« Il n'y a plus de patients au secteur soins palliatifs à la Résidence Saint-Jean et tout le personnel est en isolement. Nous avons envoyé les patients vers notre nouvel hôpital pendant la pandémie, l'Hôpital Saint-Lambert (qui est un ancien CHSLD). 6 patients ont été transférés là-bas, il y a malheureusement 2 décès. Nous n'opérons plus l'endroit le temps que le personnel se remette en place. Pour la portion «ressource intermédiaire» de l'endroit, sur les 15 personnes, il en reste 8 toujours sur place. Il y a 3 décès et des personnes ont été placées en zone froide. » - Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre

Manque d'employés à Saint-Lambert

Le CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf, le premier en partenariat public-privé au Québec, a connu une éclosion de coronavirus dans les derniers jours.

Des proches de résidents auraient alerté le CISSS de la Montérégie-Centre qu'ils trouvaient qu'il manquait de personnel, mais on n’y a jamais donné suite. Selon les syndicats du personnel, au moins 40 employés ont été retirés du plancher.

36 personnes ont été infectées et l'on compte malheureusement 6 décès.

Richard Deschamps reconnaît que pour diverses raisons, la rétention et l'attraction du personnel est un problème.

« Nous sommes là de façon continue depuis la semaine dernière et la situation s'améliore. C'est vrai que Saint-Lambert-sur-le-Golf a connu des problèmes de personnel importants, des employés ont été infectés, d'autres ne se présentaient pas au travail. Certains ont démissionné. Nous fournissons plusieurs ressources pour compléter l'offre déjà en place. De plus en plus de gens sont intéressés à nous aider. Nous avons des médecins sur place qui aident. Certains disent que nous sommes intervenus trop tard, mais l'important est que nous soyons là en soutien. » - Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre

44 résidents infectés à Saint-Hubert

De son côté, la résidence pour aînés Notre-Dame-de-la-Victoire, à Saint-Hubert, a été prise en charge par le CISSS dela Montérégie-Centre dans les derniers jours et il semble que la direction aurait tardé à demander de l'aide malgré le personnel malade.

Il y a 44 résidents sur 49 qui ont été testés positivement, ainsi que 18 employés infectés et retirés de ce milieu.

Par ailleurs, le copropriétaire de la résidence pour aînés Notre-Dame-de-la-Victoire, à Saint-Hubert, a quant à lui un passé peu reluisant. Abraham Kaufman aurait perdu son permis en 2017 à la suite du décès de deux résidents à un établissement de Trois-Rivières, qu'il exploitait et qui est maintenant fermé.

Le PDG du CISSS Montérégie-Centre Richard Deschamps ne cache pas que cette situation particulière a compliqué la prise en charge de l'établissement, au plus fort de l'éclosion. Il assure toutefois que tant que la situation sera problématique, le CISSS maintiendra sa présence sur place.

« Il n'y avait pratiquement plus personne en poste à notre arrivée, il faut dire que nous avons cherché le propriétaire aussi. L'alimentation, la salubrité, l'hygiène seront rehaussés: nous resterons sur place tant qu'il y aura de la contagion. Nous avons découvert que le propriétaire a travaillé sous une technique de prête-noms pour obtenir son permis, ce qui fait que nous n'avons pu établir un lien entre ce qui s'est passé en Mauricie et ici, en Montérégie-Centre. » - Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre

Au total en Montérégie en date d'aujourd'hui, il y a maintenant 2 511 cas de COVID-19, alors que 59 personnes ont succombé au virus, selon les plus récents chiffres de la santé publique.

- Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Media Montérégie