COVID-19: Cagoule de protection intégrale pour les travailleurs en santé

De plus en plus d'entreprises mettent la main à la pâte pour fabriquer de l'équipement de protection individuel, alors qu'une possible pénurie de masques plane toujours sur le Québec. Certains en profitent même pour innover en la matière: un prototype de cagoule de protection intégrale pour les travailleurs de la santé est en attente d'approbation pour les autorités sanitaires.

La cagoule en question enveloppe complètement la tête, le cou et les épaules, un peu comme un habit d'astronaute, et possède une visière ainsi que son propre appareil de protection respiratoire, sans quoi le porteur suffoquerait après un certain temps. Elle serait surtout utilisée par les médecins ou le personnel de première ligne en santé, qui doit intervenir auprès de patients infectés avec lesquels il est impossible de respecter la distanciation physique.

Le prototype a été développé par un chirurgien-inventeur de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le Dr René Caissie, et la cagoule pourrait être produite en grande partie en Montérégie.

Elle sera fabriquée par CCM Hockey, qui a une usine à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'entreprise a transformé sa chaîne de production pour pouvoir les fabriquer. Les appareils de filtration de l'air, eux, seront fournis par Industrie Orkan, une entreprise basée à Saint-Hubert. Orkan fournit déjà les hôpitaux du Québec en systèmes de filtration de l'air et est prête à prendre part à la production dès maintenant.

« Le Dr Caissie nous a contactés pour savoir si on pouvait modifier certains de nos appareils pour apporter de l'air frais dans sa cagoule, ce qui a été fait assez rapidement. On a une équipe ici qui travaille 7 jours sur 7 depuis le début de la pandémie ici, même avant, parce qu'on fournit nos appareils en Chine aussi. C'est simplement d'ajuster un modèle, de concevoir peut-être un appareil un peu plus petit ou portable. On est fier d'avoir tous les équipements de production ici au Québec. C'est important de garder un secteur manufacturier en santé pour que, lorsqu'on en a besoin, les usines soient capables de fournir rapidement. » - Simon Labrecque, vice-président d'Industrie Orkan

Jusqu'à 150 cagoules pourraient être produites chaque jour. L'équipement peut être porté pendant plusieurs heures et a le même facteur de protection que les masques N95, selon les tests réalisés en laboratoire.