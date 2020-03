COVID-19: Des restaurants et entreprises ferment ou s'adaptent

Il n'y a pas que les chaines de rôtisseries Saint-Hubert, la chaine Pacini, les cafés Tim Hortons et les restaurants McDonald's qui ferment leurs établissements ou salles à manger pour au moins deux semaines, certains même pour une durée indéterminée, en raison de la pandémie de coronavirus. D'autres entreprises emboitent le pas.

Plusieurs restaurants de la Montérégie souhaitent aussi réduire les risques pour la communauté en encourageant la distanciation sociale.

Le Steak Frites St-Paul, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ferme ses portes pour deux semaines. Ce soir sera la dernière soirée de service. La chaine Küto ferme aussi ses salles à manger, tout comme la microbrasserie Lagabière pour une durée indéterminée.

Ouvert depuis une semaine seulement, X'ze Place - Bistro Urbain à Saint-Jean-sur-Richelieu a aussi choisi de fermer pour deux semaines, après avoir initialement tenté de mettre en place un service pour emporter.

Le chef propriétaire Xavier Pilon-Faucher explique que la santé de tous passe avant tout. Dans les prochaines heures, les employés feront le ménage nécessaire et vont emballer sous vide et congeler tout ce qui peut être réutilisé à la réouverture.

« Si on peut contrer un peu ce virus-là, ce serait mieux que de vouloir un peu étirer la sauce et penser à la rentabilité de l'entreprise. Dans le fond, ce qui est prioritaire, c'est la santé de nos clients. Je pense que des fois, les meilleures décisions ne sont pas nécessairement les plus faciles, mais je pense qu'en s'unissant tout le monde, on va réussir à passer à travers cette période-là et raviver nos flammes par la suite. » - Xavier Pilon-Faucher, chef propriétaire

À Saint-Hyacinthe, le restaurant L'Espiègle sera fermé jusqu'au 6 avril, et le Bilboquet Microbrasserie et le Shaker Saint-Hyacinthe, jusqu'à nouvel ordre.

D'autres ont choisi de rester ouverts à effectifs réduits en mettant diverses mesures en place pour assurer la santé et la sécurité des clients. C'est le cas du restaurant White Rabbit et de La Baboche - Bistro à broue.

Certains autres n'offrent que le service de repas pour emporter, notamment plusieurs érablières qui ont été forcées de fermer en raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 250 personnes.

Ce ne sont que quelques exemples d'établissements qui ont pris des décisions à la suite des mesures annoncées par le gouvernement provincial et demandant la réduction de 50 % de la capacité des salles à manger. Consultez le site web ou la page Facebook de l'établissement où vous comptiez aller manger avant de vous y rendre.

Livraison offerte par plusieurs marchands

Les centres commerciaux sont toujours ouverts, mais ont réduit leurs heures d'ouverture et annulés leurs activités, en plus d'avoir instauré des mesures d'hygiène importantes en raison de la COVID-19. C'est le cas au Carrefour Richelieu, aux Halles Saint-Jean, aux Galeries Saint-Hyacinthe et aux Promenades Saint-Bruno, notamment.

D'autre part, alors qu'on encourage le télétravail, certains commerces n'ont pas le choix de rouler à plein régime avec du personnel sur place, comme les épiceries et les pharmacies, qui dispensent des produits de première nécessité. Plusieurs offrent des services de livraison, surtout pour les aînés et les gens en isolement obligatoire.

L'épicerie Pasquier, sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'offre aux 70 ans et plus. Le RONA Ferronnerie Houle, à Iberville, offrira aussi la livraison.

Un système a également été mis en place avec les épiceries de Farnham en collaboration avec le Centre d'action bénévole. La Ville offre aussi une programmation d'activités en ligne.

Et les salons de coiffure?

La plupart des salons de coiffure sont ouverts, certains avec heures réduites. À Saint-Hyacinthe, Coiffure Jafrate est toujours ouvert, mais a décidé de fermer à compter de demain soir en raison de la COVID-19. Il y aurait eu trop de personnes dans le salon en même temps alors que le jeudi et vendredi, il y a 12 employés et une vingtaine de clients.

Le salon fonctionnait déjà à personnel réduit depuis hier et des mesures d'entretien spéciales avaient été mises en place pour désinfecter sarrau, peignes et chaises après chaque client.

Si plusieurs salons hésitent à fermer, le propriétaire, Jeannot Jafrate, estime que c'est peut-être dû au manque de mesures d'aide annoncées pour les travailleurs autonomes.

« [Le gouvernement] va donner des montants d'argent aux gens qui sont soit atteints ou soit en quarantaine, mais pour les coiffeurs qui vont arrêter de travailler, il n'y a rien encore de prévu. Sur les réseaux sociaux, je vois quand même que de plus en plus de gens commencent à se mobiliser pour fermer au niveau de la coiffure. » - Jeannot Jafrate, propriétaire

À Saint-Jean-sur-Richelieu, les décisions varient d'un salon à l'autre.

Une PME sur 4 est à risque de fermeture au Canada avec le coronavirus selon un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Le gouvernement Legault doit aussi annoncer un système de prêts pour appuyer les entreprises en difficulté en raison du crash économique. L'argent pourrait se transformer en subventions non remboursables.

On compte ce matin 50 cas confirmés de coronavirus au Québec, dont 10 en Montérégie.

À lire aussi

- MONTÉRÉGIE : Ouverture de clinique désignées pour la COVID-19