COVID-19: Des voyageurs montérégiens pris à l'étranger pourront rentrer

Bonne nouvelle pour des voyageurs de la Montérégie, coincés à l'étranger après que leur vol ait été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Ils pourront rentrer au pays dans les prochains jours.

La quinzaine d'étudiants et les trois enseignants de l'École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, en voyage humanitaire au Sénégal, ils prennent l'avion à 8h ce matin. Le député bloquiste de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre Savard-Tremblay, avait d'ailleurs pris le dossier en main et fait des pressions auprès du ministre des Affaires étrangères pour avoir de l'aide, alors qu'il s'agit ici d'étudiants d'âge mineur.

Le Johannais Julien Tarte et sa famille, coincés au Portugal où ils ont fait escale, ont finalement pu acheter un billet d'avion avec Air France. Le quatuor doit en principe rentrer vendredi.

On n'a toujours aucune nouvelle pour le moment en ce qui concerne les Johannais Andrée Barrière et son conjoint, coincés en Espagne. Les septuagénaires semblent toutefois assez calmes dans les circonstances et laissent le soin à leur agence de voyage de groupe, Célébritours, de prévoir leur retour.

Navette pour les snowbirds

Par ailleurs, un service de navette est mis en place par une agence de voyage de l'Estrie, Expressions Voyages de Magog, en collaboration avec le transporteur Bell-Horizon, pour ramener au pays les "snowbirds" québécois de la Floride.

Rappelons que le gouvernement fédéral offre un prêt pouvant aller jusqu'à 5000$ aux Canadiens coincés à l'étranger pour qu'ils rentrent à la maison.

Les prix des billets d'avion explosent alors que plusieurs transporteurs réduisent leurs activités et que plusieurs pays ferment leurs frontières. D'autres groupes de touristes, étudiants et familles sont d'ailleurs toujours coincés à l'étranger.

On dénombre actuellement 50 cas de la COVID-19 au Québec et 441 au Canada.

