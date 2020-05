COVID-19: Éclosion à l'hôpital Charles-Le Moyne de Greenfield Park

37 patients sont atteints de la COVID-19 à l'Hôpital Charles-Le Moyne de Greenfield Park, aux prises avec deux éclosions en date du 12 mai. L'hôpital est désigné pour recevoir des patients infectés, mais le virus s'est propagé à l'extérieur des unités réservées.

Les éclosions sont survenues sur des unités d'hospitalisation, selon les informations fournies par le CISSS de la Montérégie-Centre. Les patients atteints ont donc été transférés sur une unité dédiée.

Par ailleurs, 32 employés sont également infectés par le coronavirus et ont été retirés de leur milieu de travail. Des dépistages ont permis d'identifier les cas et d'autres tests sont en cours.

Par courriel, la porte-parole du CISSS de la Montérégie-Centre, Martine Lesage, a indiqué que tout était mis en oeuvre pour endiguer la propagation du virus.

« Les mesures de prévention et de contrôle des infections s'appliquent comme lors de tout autre type d'éclosions. Les admissions sont suspendues sur ces unités le temps que la situation se rétablisse. Cependant, les chirurgies peuvent être réalisées comme prévu. » - Martine Lesage, conseillère-cadre aux relations avec les médias

Les mesures de prévention et de contrôle des infections s’appliquent également, comme lors de tout autre type d’éclosions, a-t-elle ajouté.

L'autre hôpital du territoire de Longueuil, l'hôpital Pierre Boucher, géré celui-là par le CISSS de la Montérégie-Est, a également été affecté par des éclosions à la fin avril. Les unités de médecine et de soins intensifs ont été touchées.

Autant à l'hôpital Pierre-Boucher qu'à l'hôpital Charles-Le Moyne, les civières des urgences débordent ce matin, respectivement à 109 % et à 123 %. Il faut savoir que l'agglomération de Longueuil demeure le secteur le plus affecté de la Montérégie, avec plus de 2 000 cas confirmés de coronavirus.

Des hôpitaux froids de la Montérégie, soit les hôpitaux du Haut-Richelieu et Honoré-Mercier, ont également eu des éclosions dans les derniers jours. Il ne devrait pas y en avoir puisque ces hôpitaux ne sont pas désignés pour recevoir des patients atteints.