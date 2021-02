COVID-19: L'Annexe de l'école Maurice-L.-Duplessis de Saint-Hubert fermé

À Longueuil, l'Annexe de l'école primaire Maurice-L.-Duplessis et son service de garde, dans l'arrondissement Saint-Hubert, demeurent fermés aujourd'hui.

Le Centre de services scolaire Marie-Victorin avait pris la décision de le fermer hier en raison d'une éclosion de COVID-19.

Huit membres du personnel sont infectés et ont reçu un résultat positif depuis vendredi. Cinq autres attendent leur résultat. On ignore si des élèves sont atteints.

L'Annexe devait rouvrir ce matin, mais le CSS a pris la décision de le garder fermer une autre journée.

Le bâtiment principal, situé à plus d'un kilomètre, demeure ouvert aux élèves qui le fréquentent habituellement.

Le Centre de services scolaire Marie-Victorin rapporte 47 écoles qui comptent actuellement au moins un cas positif actif de COVID-19. De ce nombre, 12 sont en situation d'éclosion. On compte 100 cas actifs au total parmi les élèves et 27 employés atteints. 52 classes ou groupes sont actuellement fermés. Une multitude d'autres données sont disponibles sur le site web du CSS et mises à jour tous les jours.

En Montérégie, au total, on compte plus de 220 établissements touchés, selon les dernières données du gouvernement, qui datent de vendredi.

Plus de détails suivront.