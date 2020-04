COVID-19: L'hôtel Plaza de Valleyfield accueille des patients infectés

Une partie de l'Hôtel Plaza de Valleyfield, en Montérégie-Ouest, accueillera des patients ayant des symptômes légers ou modérés de COVID-19. Deux étages ont été complètement fermés et seront réaménagés en unité en zone chaude.

Elle comprendra 20 lits et les usagers proviendront surtout de résidences privées pour aînés, où il n'était pas possible d'aménager une zone de confinement.

Les résidents atteints seront donc hébergés à l'hôtel Plaza pour éviter la propagation dans leur milieu de vie.

Les premiers seront accueillis dans ce site non traditionnel au courant de la journée. La mise en place de l'unité s'est faite très rapidement alors qu'un partenariat existe déjà entre l'hôtel et le CISSS de la Montérégie-Ouest.

« On va avoir aussi des espaces dédiés pour que les professionnels de la santé se changent en arrivant sur place, pour s'assurer encore une fois que tout ce qu'ils ont en contact, le matériel de protection, leurs vêtements, qu'il n'y ait pas de transmission ailleurs dans la communauté et que tout soit sécuritaire. » - Jade St-Jean, porte-parole du CISSS de la Montérégie-Ouest

Advenant un besoin pour davantage de chambres, d'autres étages pourraient être fermés. En cas de détérioration de l'état de santé d'un patient, il sera immédiatement transféré vers un hôpital.

Des espaces sécurisés et confinés similaires ont été créés sur place dans les CHSLD de la Montérégie-Ouest, où sont isolés les résidents infectés.

Foyer d'éclosion au Manoir Harwood

Par ailleurs, la résidence privée pour aînés CHSLD Manoir Harwood, à Vaudreuil-Dorion, est aux prises avec une importante éclosion de COVID-19, alors que 67 % des résidents en sont atteints.

Le CISSS de la Montérégie-Ouest suit le dossier de près et confirme que depuis le premier cas déclaré le 5 avril, la situation s'est dégradé. Elle avait visité la résidence le 11 avril et constaté qu'il y avait, comme demandé, des zones de confinement et que toutes les mesures de protection étaient en place pour éviter de contaminer les patients non atteints.

Malgré toutes les précautions prises, 8 résidents sont décédés, selon QMI.

Entre mercredi et jeudi, l'établissement est passé de 12 résidents atteints du virus à 39 sur un total de 58. C'est parce que la Santé publique a recommandé un dépistage de tous les résidents, voyant les cas augmenter graduellement.

La porte-parole du CISSS de la Montérégie-Ouest, Jade St-Jean, explique que ç'a permis d'avoir un portrait réel de la situation.

« Il faut quand même dire que plusieurs de ces cas-là étaient asymptomatiques et c'est là qu'on est intervenu. On a vraiment déployé une équipe en renfort, avec une équipe médicale, des professionnels, une équipe de prévention des infections, pour les accompagner dans cette situation-là. » - Jade St-Jean, porte-parole

Le directeur général du Manoir Harwood et une quinzaine d'employés sont aussi affectés, selon QMI. Jade St-Jean confirme pour sa part que tous les employés ont été testés, mais que tous les résultats n'ont pas été reçus. Sur les réseaux sociaux, on peut aussi voir que la résidence fait appel à l'aide pour avoir des bras pour réaliser des tâches ménagères.

La porte-parole ajoute qu'à l'heure actuelle, on ne dénombre aucun cas de COVID-19 dans les CHSLD publics du territoire de la Montérégie-Ouest, mais d'autres personnes infectées au niveau privé comme à Vaudreuil-Dorion notamment à Beauharnois, Valleyfield et La Prairie.