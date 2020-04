COVID-19: L'International de Montgolfières étudie divers scénarios

Divers scénarios sont envisagés par l'organisation de l'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'édition 2020, alors que la liste des événements annulés en raison de la COVID-19 ne cesse de s'allonger. On devrait en savoir plus d'ici quelques semaines.

Pour l'instant, c'est le statu quo et le festival doit toujours avoir lieu du 8 au 16 août prochain. Aucune décision n'a encore été prise quant à une éventuelle annulation ou un éventuel report de l'événement.

Si l'événement a lieu, il n'est pas impossible que son envergure soit réduite, donc qu'il se déroule sur moins de jours, avec des installations moins importantes ou avec moins d'artistes, par exemple.

Le directeur général de la Corporation de l'International de montgolfières, Éric Boivin, se donne jusqu'à la fin avril pour statuer. La sécurité du public, des employés, de bénévoles et des artistes est la priorité numéro un.

Éric Boivin indique qu'il doit aussi s'assurer de pouvoir produire le festival sans mettre l'organisation dans le rouge.

« Il y a deux grands facteurs plus difficiles d'un point de vue de production. C'est tout le cycle de dotation qu'on a pour produire un événement de cette envergure-là. On engage à peu près 300 personnes et 1 000 bénévoles, ça se passe de la mi-avril jusqu'à la fin juin, début juillet. Le deuxième facteur important, c'est le cycle de vente de billetterie en ligne qui est lourdement impacté et qui génère des risques financiers. Alors on suit la crise en ayant en tête ces facteurs-là. »

- Éric Boivin, directeur général de la Corporation de l'International de montgolfières