COVID-19: La Montérégie aura six cliniques pédiatriques désignées

Dans le contexte où la 4e vague est celle des non-vaccinés et que les vaccins ne sont pas encore disponibles pour les enfants de moins de 12 ans, ils sont plus à risque, particulièrement avec la rentrée scolaire. Six cliniques pédiatriques désignées COVID-19 sans rendez-vous seront donc ouvertes graduellement en Montérégie.

Pour l'instant, on retrouvera ces cliniques disponibles 7 jours/semaine à Boucherville, Brossard, Greenfield Park, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean et Salaberry-de-Valleyfield.

Elles vont permettre une prise en charge rapide des jeunes de 3 mois à 16 ans avec des problèmes de santé qui présentent ou non des symptômes s'apparentant à la COVID, qui n'ont pas de médecin de famille ou n'ont pu le consulter.

Le but est de désengorger les urgences.

Les parents souhaitant obtenir une consultation pour leur enfant doivent contacter du lundi au vendredi, de 8h à 18h, la ligne Info-COVID au 450 644-4545 ou 1 877 644-4545.

Conformément aux orientations ministérielles, les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) de la Montérégie ont cessé leurs activités.

Le dépistage de la COVID-19 continue de jouer un rôle primordial pour réduire la transmission du virus. En présence de symptômes, les gens sont invités à consulter l’une des nombreuses cliniques de dépistage offertes avec et sans rendez-vous. Les infos sont ici.