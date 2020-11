COVID-19: La MRC des Maskoutains au 2e rang quant au nombre de nouveaux cas

La Direction de la santé publique de la Montérégie est très préoccupée par la situation dans la MRC des Maskoutains alors que le taux de contamination à la COVID-19 est 2 fois plus élevé qu'ailleurs en Montérégie.

La MRC se situe au deuxième rang des MRC où il y a le plus de nouveaux cas depuis 2 semaines.

Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Montérégie a franchi le cap des 17 000 cas confirmés et la directrice de la santé publique Docteure Julie Loslier a cru bon faire quelques rappels en compagnie du maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil et de la directrice adjointe du programme de santé physique du CISSS Montérégie Est, Pascale Larocque.

En ce 11 novembre, ce sont 144 nouveaux cas pour l'ensemble de la Montérégie.

Depuis le 10 octobre, la directrice parle d'une augmentation abrupte à Saint-Hyacinthe qui ne se résorbe pas pour l'instant.

La directrice de la santé publique a rappelé que les Maskoutains doivent redoubler d'efforts s'il souhaite que les statistiques soient abaissées.

Il y a actuellement une trentaine d'éclosions actives à Saint-Hyacinthe et les deux tiers des cas touchent des gens de moins de 50 ans. Il semble que l'origine des cas soit multifactorielle, que beaucoup d'écolosions soient «sporadiques».

«À chaque fois qu'une personne contourne une consigne de santé publique, c'est l'ensemble des citoyens qui en subissent les conséquences. La vague est beaucoup plus intense qu'elle ne l'était en première vague et c'est préoccupant. À Saint-Hyacinthe, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent expliquer ces éclosions dans la MRC: deux tiers des cas ne sont pas liés à une éclosion, il y a eu des rassemblements dans des lieux publics qui se sont étendus dans des miliux scolaires. Il y a aussi une soixantaine de cas dans des milieux de travail.»

Le maire Claude Corbeil est loin d'être fier de cette situation et a invité les citoyens à la vigilance, pour aplanir la courbe. Récemment, il a encore vu des parcs bondés sur le territoire.

«Une seule fête ou un seul karaoke peut entraîner des morts. Il faut appliquer rigoureusement les règles dans la zone rouge. Nous sommes régulièrement interpelés par des citoyens pour des rassemblements privés et de jeunes, c'était le cas en fin de semaine dernière. Nous sommes la 2e MRC où il y a le plus de cas en Montérégie. La Montérégie, c'est très grand! De détenir ce record ne me fait pas plaisir: ca me préoccupe autant pour les citoyens que pour l'économie. Et c'est en raison de quelques personnes qui ne respectent pas les règles.»

Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe