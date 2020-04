COVID-19: La police de Longueuil a reçu plusieurs plaintes pour fraude

La police de Longueuil lance un appel à la vigilance après avoir reçu 7 plaintes de fraude en raison de la pandémie.

Des individus profiteraient de la situation en créant notamment des faux sites de fournitures médicales ou en offrant des prêts. D'autres arnaques circulent en lien avec les prestations d'urgence du gouvernement canadien.

Pour éviter de vous faire prendre quand vous recevez un texto, un courriel ou un appel, assurez-vous que le commerce ou l'organisme existe réellement, prenez garde aux offres trop alléchantes et si vous n'avez pas fait de demande de prestation d'urgence, elle n'arrivera pas par miracle. Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) vous rappelle aussi de ne jamais cliquer sur un lien inconnu.

On ignore exactement combien de victimes ont été faites jusqu'à maintenant, mais si vous croyez vous êtes faits prendre, il ne faut pas hésiter à dénoncer.

« Nous croyons qu'il pourrait y avoir d'autres personnes qui auraient été victimes de fraudeurs, mais il se pourrait que les gens n'osent pas appeler le 911 pour le rapporter parce qu'ils sont gênés. On demande aux gens de ne pas être gênés, vous n'êtes pas les seuls dans cette situation-là. » - Mélanie Mercille, agente porte-parole du SPAL

Composez le 911 si vous croyez être avoir été victime de fraude. Vous pouvez aussi signaler l'événement au Centre antifraude du Canada en ligne ou par téléphone au 1 888 495-8501.

D'autres malfaiteurs profitent aussi de la situation actuelle de confinement où on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux et l'Internet pour faire de la sextorsion. Le SPAL appelle aussi à la prudence et invite les gens à dénoncer tout acte dont vous pourriez avoir été victimes.